¶×Ê¿Ä®¤Î³Ø¹»µë¿©¤Ë¥Û¥Á¥¥¹¤Î¿Ë¤¬º®Æþ¡¡»ùÆ¸¤Ë¤±¤¬¤Ê¤·¡¡¹áÀî
Á±ÄÌ»û»Ô¡¦¶×Ê¿Ä®¡¦Â¿ÅÙÄÅÄ®³Ø¹»µë¿©¥»¥ó¥¿ーÄó¶¡
¡¡¹áÀî¸©¶×Ê¿Ä®¤Î³Ø¹»µë¿©¤Ë15Æü¡¢¥Û¥Á¥¥¹¤Î¿Ë¤¬º®Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Á±ÄÌ»û»Ô¡¦¶×Ê¿Ä®¡¦Â¿ÅÙÄÅÄ®³Ø¹»µë¿©¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸á¸å0»þ45Ê¬¤´¤í¡¢¶×Ê¿¾®³Ø¹»¤Îµë¿©¤Ç¡¢¡ÖÇ¯ÌÀ¤±È¬ºÚ¤¦¤É¤ó¡×¤ÎÃæ¤Ë¥Û¥Á¥¥¹¤Î¿Ë¡ÊÄ¹¤µ14mm¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò»ùÆ¸¤¬¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿Ë¤Ï¿©´ï¤ÎÄì¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»ùÆ¸¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µë¿©¥»¥ó¥¿ー¤¬Â¾¤Î³Ø¹»¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Û¾ï¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¿©ºà¤ÈÄ´Íý¾ì¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Û¾ï¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µë¿©¥»¥ó¥¿ー¤¬¿Ë¤¬º®Æþ¤·¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£