¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê³ÎÊó¡Ë¡Ê12·î¡Ë16:45
·ë²Ì¡¡0.1%
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.1%¡ÊÁ°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡0.8%
Í½ÁÛ¡¡0.8%¡¡Á°²ó¡¡0.8%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)