¥Ù¥ó¥¥åー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Å·°æÅê±Æ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖGV¡×¥·¥êー¥º½é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÈóÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡ÖGV32¡×¤ò¡¢1·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï89,800±ß¡£1·î15Æü¤è¤êÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î26Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤¿¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢20%¥ª¥Õ¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
GV32¤Ï¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖGV50¡×¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥ëHD²òÁüÅÙ¤òºÎÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¸÷¸»¤ò¥ìー¥¶ー¤«¤éLED¤ØÊÑ¹¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÈóÅëºÜ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£½¢¿²Á°¤Î¥¹¥Þ¥Û»þ´Ö¤ò¡È¥ê¥»¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¡É¤ËÊÑ¤¨¤ëÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
GV¥·¥êー¥ºÆÈ¼«¤Î²óÅ¾µ¡¹½¤Ë¤è¤ê¡¢»°µÓ¤Ê¤·¤ÇÅê±Æ³ÑÅÙ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£ÉÕÂ°¤ÎÂæºÂ¤ËËÜÂÎ¤òÃÖ¤¤¤Æ¾å²¼¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÊÉ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥í¥Õ¥È¤ä·¹¼Ð¤Î¤¢¤ëÅ·°æ¤Ê¤É¤Ë¤â¹¥¤ß¤Î³ÑÅÙ¤ÇÅê±Æ¤Ç¤¤ë¡£
¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¡¢¼«Æ°½Ä²£Âæ·ÁÊäÀµ¡¢²óÅ¾ÊäÀµ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Æ°¾ã³²Êª²óÈòµ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¼ÌÊý¼°¤ÏÃ±ÈÄDLP¡£¸÷¸»¤ÏLED¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤Ï500ANSI¥ëー¥á¥ó¡£¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ¤Ï100,000:1¤Ç¡¢¿§ºÆ¸½À¤ÏÌó1,677Ëü¿§¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ºー¥à¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Åê¼Ìµ÷Î¥¤ÏÌó2.1m¤ÇÌó80¥¤¥ó¥Á¤ÎÅê±Æ¤¬²ÄÇ½¡£
²»¶ÁÌÌ¤Ï¡¢4W¡ß2¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë10W¥¦ー¥Õ¥¡ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¡£¥·¥Í¥Þ¡¿Å·°æ¥·¥Í¥Þ¥µ¥¦¥ó¥É¥âー¥É¤âÈ÷¤¨¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÀÜÂ³¤·¤ÆBluetooth¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£½¢¿²Á°¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¡¢¥¹¥êー¥×¥¿¥¤¥Þー¤ä¡¢ÌÜ¤ËÍ¥¤·¤¤¿§Ì£¤Ø¼«Æ°Ä´À°¤¹¤ë¥Ê¥¤¥È¥·¥Õ¥È¥âー¥É¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
OS¤ÏGoogle TV¤òÆâÂ¢¤·¡¢Netflix¡¢YouTube¡¢Disney+¤Ê¤É¤ÎÇ§Äê¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¡£15,000°Ê¾å¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢Google¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸¡º÷¤â¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£
µëÅÅ¤ÏUSB-C¤ËÂÐ±þ¤·¡¢PC¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤«¤é¤ÎµëÅÅ¤â²ÄÇ½¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ÏHDMI(2.0b)¡ß1¡¢3.5mm²»À¼½ÐÎÏ¡ß1¡¢USB Type-C¡ß1(DP Alt¥âー¥É¡¢PDÆþÎÏºÇÂç100W¡¿½ÐÎÏ18W)¡¢USB Type-A¡ß1(¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢ºÆÀ¸¡¢5V/1AµëÅÅ)¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¸÷¸»¼÷Ì¿¤Ï¥Îー¥Þ¥ë20,000»þ´Ö¡¿¥¨¥³30,000»þ´Ö¡£Æ°ºî²»¤ÏÄÌ¾ï28dBA¡¢¥¨¥³26dBA¡£ºÇÂç¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ï90W¡£ËÜÂÎ¿§¤Ï¥Ñー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡£
³°·ÁÀ£Ë¡¤Ï130.0¡ß191.4211.2¡ß211.2mm(Éý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ)¡¢½ÅÎÌ¤ÏÌó1.6kg(ÂæºÂ¹þ¤ß)¡£ÉÕÂ°ÉÊ¤ÏÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¬¥¤¥É¡¢ÊÝ¾Ú½ñ¡¢¥ê¥â¥³¥ó¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¡£