¡ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¡ÉÊú¤¨¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É»ÔÌ±¡¡ÎÎÍÁÀ¤¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î°ìÏ¢¤ÎÈ¯¸À¤Ë·ù°¤â¡Ä ÇØ·Ê¤Ë¡Ö¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¯ÉÜ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÎÎÍ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¡£Åö¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤Ç»öÂÖ¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ²¤¤Î¾®¤µ¤Ê¹ñ¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡£¿Í¸ý¤ª¤è¤½600Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢2Ëü¿Í¤Û¤É¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¿Í¡¹¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¼óÅÔ¡¦¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ë¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Ê¡¦¥¯¥é¡¼¥»¥ó¤µ¤ó¡£²ÈÂ²¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤«¤é°Ü½»¤·¤Æ°ÊÍè¡¢40Ç¯´Ö¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎÎÍ¤òÁÀ¤¦¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë·ù°´¶¤òÊú¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Ã±½ã¤Ë¤Ï³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤«¤é°Ü½»¡¡¥ê¥Ê¡¦¥¯¥é¡¼¥»¥ó¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤ì¡Ê¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¯¸À¡Ë¤Ï·ù¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤Î°Õ¸«¤ËÆ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤ÎÈ¯¸À¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ï1721Ç¯¤«¤é¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢¼«¼£¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿º£¤â°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä³°¸òÀ¯ºö¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¯ÉÜ¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢µîÇ¯¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î½»Ì±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤Ë»¿À®¤¹¤ë¡×¿Í¤¬56%¤È¡¢²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼º£¡¢ÆÈÎ©¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¯ÉÜ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¯ÉÜ¤¬1960Ç¯Âå¤«¤é70Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÀè½»Ì±¡¦¥¤¥Ì¥¤¥Ã¥È¤Î¿Í¸ýÍÞÀ©¤Î¤¿¤á¡¢¿ôÀé¿Í¤Î½÷À¤ä¾¯½÷¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯À©Åª¤Ë»ÒµÜÆâÈòÇ¥¶ñ¤òÁõÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¡ÖÎÎÍ¡×È¯¸À¤Ç¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÆÈÎ©¤ÎµÄÏÀ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤«¤é°Ü½»¡¡¥ê¥Ê¡¦¥¯¥é¡¼¥»¥ó¤µ¤ó
¡Ö¼þ¤ê¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É»ÔÌ±¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¯ÉÜ¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éº£¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡¢°ã¤¦¹ñ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¡×
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÎÎÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·³¤Î³èÍÑ¤â¡ÖÁªÂò»è¤Î1¤Ä¡×¤È¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯À¯ÉÜ¤Ï¡Ä
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¡¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥»¥ó¼óÁê
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÂÐÎ©¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÇä¤êÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎÎÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î³°¸ò¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÀìÌç²È¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤¬·ëÂ«¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¹ñºÝ¸¦µæ½ê¡¡¥ß¥Ã¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥»¥ó»á
¡Öº£¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï·ëÂ«¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÐÎ©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ¤Ë¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤ÏÆÀºö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤Ïº£¡¢Âç¤¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
