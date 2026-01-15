ÃæÉôÅÅÎÏ¼ÒÄ¹¤¬¸æÁ°ºê»ÔÄ¹¤é¤Ë¼Õºá ÉÍ²¬¸¶È¯¥Ç¡¼¥¿ÉÔÀµÁàºîÌäÂê¤á¤°¤ê¡¡²þÁ±³ÎÇ§¤Þ¤Ç¤Ïº£¸å¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿³ºº¤âÄä»ß
ÀÅ²¬¸©¤Ë¤¢¤ëÉÍ²¬¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Î¿³ºº¤ò¤á¤°¤ë¥Ç¡¼¥¿ÉÔÀµÁàºîÌäÂê¤Ç¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÎÎÓ¼ÒÄ¹¤¬¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸æÁ°ºê»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢»ÔÄ¹¤é¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÉôÅÅÎÏ¡¡ÎÓ¶Õ¸ã ¼ÒÄ¹
¡Ö¡Ê¥Ç¡¼¥¿ÉÔÀµÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ëº£²ó¤Î¤³¤È¶Ë¤á¤Æ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÀÅ²¬¸©¡¦¸æÁ°ºê»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤ÎÎÓ¶Õ¸ã¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¡£ÉÍ²¬¸¶È¯¤ÎÃÏ¸µ¡¦¸æÁ°ºê»Ô¤Î²¼Â¼¾¡»ÔÄ¹¤äµÄ²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸æÁ°ºê»Ô¤Ë¤¢¤ëÉÍ²¬¸¶È¯¤Î3¹æµ¡¤È4¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¿³ºº¤Ç¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¤¬¥Ç¡¼¥¿¤òÉÔÀµ¤ËÁàºî¤·¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤ò¾®¤µ¤¯¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤ÏÃæÉôÅÅÎÏËÜÅ¹¤Ê¤É¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¤¤Î¤¦·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Î¸¡ºº¤ÏÄ¹´ü´Ö¤ËµÚ¤Ö¤È¤ß¤é¤ì¡¢²þÁ±¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Çº£¸å¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿³ºº¤âÄä»ß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£