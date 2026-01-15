°ËÆ£Æ×É×»á¡¡Î©Ì±¡¢¸øÌÀ¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖÃæÆ»Ï¢¹ç¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÆ»¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¤È¡×
¡¡À¯¼£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£Æ×É×»á¤¬TBS·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªSmile¡ª¡Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤Ï15Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Î©Ì±¡¢¸øÌÀ¤Ï2·î8ÆüÅê³«É¼¤ò¼´¤Ë¼Â»Ü¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë½°±¡Áª¤ò¤Ë¤é¤ßÁªµó¶¨ÎÏ¤·¡¢ÊÝ¼é¿§¤ò¶¯¤á¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÈÂÐ¹³¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸øÌÀ¤ÏÁ´¾®Áªµó¶è¤«¤éÅ±Âà¤·¡¢¾®Áªµó¶è¤ÇÎ©Ì±½Ð¿È¤Î¸õÊä¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¸øÌÀ½Ð¿È¸õÊä¤ÏÈæÎãÂåÉ½Ì¾Êí¤Ç½ç°Ì¤ò¾å°Ì¤ËÍ¥¶ø¤¹¤ë¡£
¡¡°ËÆ£»á¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¿·ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤âÃæÆ»Ï¢¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¡£¤â¤È¤â¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¿·¿ÊÅÞ»þÂå¤Î¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¥È¥é¥¦¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¡¹ÅÞ¤Ã¤ÆÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÈÅÞ¡É¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤Ì¾Á°¤Ë¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È¡¢ÃæÆ»Ï¢¹ç¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÃæÆ»¤È¤¤¤¦¤Î¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£