¡¡ÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤è¤ê¡¢¿ûÅÄ¾­Úö¤ÎÊ±Áõ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£

»²¹Í¡§髙ÅèÀ¯¿­¤¬½¨Ä¹¤«¤éÉðÅÄ¿®¸¼¤Ø¡¡¡ØË­¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÄá¸«Ã¤¸ã¡¢¥Èー¥¿¥¹¾¾ËÜ¡¢Ç÷ÅÄ¹§Ìé¤é½Ð±é·èÄê

¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ë­¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦Ë­¿Ã½¨Ä¹¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÚ²¼¾®°ìÏº¡ÊË­¿Ã½¨Ä¹¡Ë¤òÃçÌî¡¢½¨µÈ¡ÊÌÚ²¼Æ£µÈÏº¡Ë¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤ò¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈ¬ÄÅ¹°¹¬¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£

¡¡¿ûÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½¨µÈ¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤Î»²ËÅ¤È¤Ê¤ëÅ·ºÍ·³»Õ¡¦ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¡£¿ûÅÄ¤Ï¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Î°æ°ËÄ¾À¯Ìò¡¢¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Î¸»µÁ·ÐÌò¤ËÂ³¤­¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë