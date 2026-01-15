Ä¹ºê¤Î¥µ¥Ýー¥È¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥¿¥¤¤¬Éé½ý¼ÔÈ¯À¸¤ÎB3¹áÀî¤ÈÁª¼ê·ÀÌó¡Ä¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î32ºÐSF
¡¡B3¤Î¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¤Ï1·î15Æü¡¢Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Î¥µ¥Ýー¥È¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥Ê¥¿¥¤¤¬ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¡¢·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Ç¸½ºß32ºÐ¤Î¥Ê¥¿¥¤¤Ï196¥»¥ó¥Á103¥¥í¤Î¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É¡£¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉNBL¤ä¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢NBL¡¢¥Ö¥ê¥¬¥à¡¦¥ä¥ó¥°Âç³Ø¥Ï¥ï¥¤¹»¤Ç¤â¥×¥ìー¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤âÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØFIBA¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡Ù¤Ç¤Ï1»î¹çÊ¿¶Ñ7.5ÆÀÅÀ2.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤ËÄ¹ºê¤Î¥µ¥Ýー¥È¥³ー¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£B¥êー¥°¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡Ù¤ÏÄ¹ºê¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍý¶É¤è¤ê¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Êµö²Ä¤ÏÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤òµî¤ë¥Ê¥¿¥¤¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¼Õ¤ò¤ªÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤Î³§¤µ¤óÁ´°÷¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï»ä¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÊ¤äÌ¼¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ºê¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡£³§¤µ¤ó¤Ï¥ô¥§¥ë¥«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¥Áー¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÏÈæÎà¤Ê¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥·ー¥º¥ó»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤ÏÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¡¢¥ô¥§¥ë¥«¤¬Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¾¡¤Á¼è¤ë»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Thank you Velca¡×
¡¡¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ë¹áÀî¤Ø¤Ï¡¢¡Ö¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Áー¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤«¤é³§¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1»î¹çÌÜ¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÀ®¸ù¤òÂ³¤±¤ë¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°§»¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹áÀî¤ÎÀ¸²¬Ä¾¿ÍÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï¡Öº£²ó¡¢¥Áー¥à¤Î¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥Ê¥¿¥¤Áª¼ê¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥¿¥¤Áª¼ê¤ÏÄ¾¶á¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤â¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¹áÀî¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁáÂ®µ¤Ç÷¤¢¤ë»ÑÀª¤Ç¥Áー¥à¤Î»Îµ¤¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¼Â¤Ë¥Áー¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´üÂÔ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¸½ºß17¾¡7ÇÔ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¤Ï¡¢Æ±13Æü¤Ë¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É¤Î¥¿¥Ã¥«ー¡¦¥Ø¥¤¥â¥ó¥É¤ò¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀï¤Ç22ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥Ê¥¿¥¤