¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤ÎF16V¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖÆÃÄê¡¡°ú¤ÍÈ¤²¤Ø¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¸©²¤ÇÌë´ÖÈô¹Ô·±ÎýÃæ¤Ë¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¶õ·³¤ÎF16VÀïÆ®µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶õ·³»²ËÅÄ¹¤ÎÍû·ÄÁ³Ãæ¾¤Ï15Æü¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤ò¤¹¤Ç¤ËÆÃÄê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï°ú¤ÍÈ¤²ºî¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢·±Îý¤Ê¤É¤Î·Á¤Ç¶õÃæ¤ä³¤¾å¤«¤é¤ÎÁÜº÷¡¦µß½õ³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
F16VÀïÆ®µ¡¤Ï6ÆüÌë¤Ë¾ÃÂ©¤òÀä¤Á¡¢Áà½Ä»Î1¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÜÎ©Íº¡Ê¤³¤ê¤Ä¤æ¤¦¡Ë¹ñËÉÉôÄ¹¡Ê¹ñËÉÁê¡Ë¤Ï12Æü¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Î¿®¹æ¤òÃÇÂ³Åª¤Ë¼õ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍûÃæ¾¤Ï¹ÔÀ¯±¡±¡²ñ¡Ê³ÕµÄ¡Ë¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢14ÆüÌë¤Þ¤Ç¤ËÈô¹Ôµ¡¤ä¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼±ä¤Ù80µ¡¡¢´ÏÄú¤ä³¤ÍÎ°Ñ°÷²ñ³¤½ä½ð¡Ê³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¡Ë¤ÎÁ¥Äú¤Ê¤É±ä¤Ù89ÀÉ¤òÅêÆþ¤·¤ÆÁÜº÷¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î°ÌÃÖ¤Ï13Æü¤ËÆÃÄê¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñËÉÉô¡Ê¹ñËÉ¾Ê¡Ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï15Æü¸áÁ°¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¿å¿¼¤¬¿¼¤¯¡¢¹ñÆâ¤Î¥µ¥ë¥Ù¡¼¥¸²ñ¼Ò¤Ç¤Ï°ú¤ÍÈ¤²¤¬º¤Æñ¤À¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤äÆüËÜ¤Î´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÍêÐ²¿º¡¢Þâ³®æÆ¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
F16VÀïÆ®µ¡¤Ï6ÆüÌë¤Ë¾ÃÂ©¤òÀä¤Á¡¢Áà½Ä»Î1¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÜÎ©Íº¡Ê¤³¤ê¤Ä¤æ¤¦¡Ë¹ñËÉÉôÄ¹¡Ê¹ñËÉÁê¡Ë¤Ï12Æü¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Î¿®¹æ¤òÃÇÂ³Åª¤Ë¼õ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñËÉÉô¡Ê¹ñËÉ¾Ê¡Ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï15Æü¸áÁ°¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¿å¿¼¤¬¿¼¤¯¡¢¹ñÆâ¤Î¥µ¥ë¥Ù¡¼¥¸²ñ¼Ò¤Ç¤Ï°ú¤ÍÈ¤²¤¬º¤Æñ¤À¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤äÆüËÜ¤Î´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÍêÐ²¿º¡¢Þâ³®æÆ¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë