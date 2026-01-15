ºäËÜ²Ö¿¥¡¡¤µ¤¢¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÉñÂæ¤Ø¡ª¡¡µ°À×¤ò¤¿¤É¤ë¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØÆÃ½¸¡Û
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«Ëë¤ò¹µ¤¨¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëºäËÜ²Ö¿¥¤¬¡¢¼«¿È3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£ËÌµþ2022Âç²ñ¤Ç¤Î¸Ä¿ÍÆ¼¥á¥À¥ë¡¢ÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ°Ê¹ß¤â¡¢À¤³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤¿ºäËÜ¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°úÂà¹µ¤¨¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ö´°àú¤è¤ê¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë±éµ»¤ò¡×É½»²Æ»¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¡È·è°Õ¤Î¼ê»æ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¹æµã ¡¡Ä¾É®¤ÎÈþÊ¸»ú¤Ö¤ê¤âÏÃÂê¤Ë
ºäËÜ²Ö¿¥¤ÎÀïÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
2024Ç¯12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤±éµ»¤Ç4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±·î¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï3°Ì¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
2025Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢4Ï¢ÇÆ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¥Õ¥êー¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤ËµÚ¤Ð¤º¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ °ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÆüËÜ½÷»Ò¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¤Î½Ð¾ìÏÈ¡Ö3¡×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
°ÂÄê´¶¤È²ÝÂê
¸ÞÎØ¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿2025-2026¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢°ÂÄê´¶¤È²ÝÂê¤ÎÁÐÊý¤òÏªÄè¤·¤¿¡£GP¥·¥êー¥ºÂè1Àï¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç¤Ï¼ã¼ê¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¤ËÇÔ¤ì2°Ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè4ÀïNHKÇÕ¤Ç¤Ï¼ó°Ì¤ò¼é¤êÍ¥¾¡¡£¹ç·×227.18ÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢Åö»þ¤Î¥·ー¥º¥óÀ¤³¦ºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¥·¥çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à5°Ì¤ÈÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥êー¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»µÕÅ¾3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯12·î¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬¡¢»ö¼Â¾å¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¼ó°Ì¤ò»à¼é¤·¡¢Âç²ñ5Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¤¿¡£
ÀäÂÐÅª¤Ê½÷²¦¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ï¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤ä¥·¥çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Î½ÐÃÙ¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°ÂÄê¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Í×½ê¤È¤Ê¤ëÁª¹Í²ñ¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£