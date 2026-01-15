µåÌÌ¼ýº¹¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¡ÖPORTRAIT HELIAR 75mm F1.8¡×¤Ë¥¥ä¥Î¥óRF/¥Ë¥³¥óZÍÑ¤¬ÄÉ²Ã¡¡
¥¥ä¥Î¥óRF¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥·¥Ê¤Ï¡¢¥Õ¥©¥¯¥È¥ì¥ó¥Àー¤Î¸ò´¹¥ì¥ó¥º¡ÖPORTRAIT HELIAR 75mm F1.8¡×¤Î¥¥ä¥Î¥óRF¡¢¥Ë¥³¥óZ¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ¤ò2·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï16Ëü5,000±ß¡£
µåÌÌ¼ýº¹¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿ÃæË¾±óMF¥ì¥ó¥º¡£2025Ç¯6·î¤Ë¥½¥ËーE¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ¤òÈ¯ÇäºÑ¤ß¡£
¥ì¥ó¥ºÀèÃ¼¤ËÈ÷¤¨¤¿¥ê¥ó¥°¤òÁàºî¤¹¤ë¤È¡¢Á°¶Ì¤Î°ÌÃÖ¤¬ÊÑÆ°¡£ÊäÀµÉÔÂ¡Ê¥¢¥ó¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤ª¤è¤ÓÊäÀµ²á¾ê¡Ê¥ªー¥Ðー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¾õÂÖ¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥±É½¸½¤òÊÑ²½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ¸þ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥È¤Î¿Ä¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤È¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÉôÊ¬¤Ë¥Õ¥ì¥¢¤¬È¯À¸¤·¡¢¸å¥Ü¥±¤Ï¤Ê¤À¤é¤«¤ÊÉÁ¼Ì¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢¥ªー¥Ðー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ô¥ó¥È¤Î¿Ä¤¬»Ä¤ê¡¢¸å¥Ü¥±¤¬¹Å¤¯¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸÷³ØÀß·×¾å¤Ç¤ÏÉÔ¶ñ¹ç¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤ì¤é¤ÎÉÁ¼Ì¤ò¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¼Ì¿¿É½¸½¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µåÌÌ¼ýº¹¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Î¥¤¥áー¥¸
¤Þ¤¿ÄÌ¾ï¡¢Á°¶Ì¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ô¥ó¥È°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸å¶Ì¤òÏ¢Æ°¤·¤ÆÁ°¸å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤º¤ì¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢Á°¶Ì¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢¥ì¥ó¥º¥Õー¥É¤ÎÈ¯Çä¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤Û¤«¥ì¥ó¥º¤Ë¤ÏÅÅ»ÒÀÜÅÀ¤òÅëºÜ¡£Exif¾ðÊó¤ÎµÏ¿¤ä¡¢ÂÐ±þ¥Ü¥Ç¥£¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤ª¤±¤ë¼ê¥Ö¥ìÊäÀµ¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¶ÀÅû¤Ï¥«¥á¥é¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¹¹¡£Îã¤¨¤Ð¥Õ¥©ー¥«¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¶âÂ°²Ã¹©»Å¾å¤²¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ä¥Î¥óRF¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ¤Ï¥À¥¤¥ä¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¡¢¥Ë¥³¥óZ¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ¤Ï¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¥íー¥ì¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
¥Ë¥³¥óZ¥Þ¥¦¥ó¥ÈÍÑ¾ÇÅÀµ÷Î¥¡§75mm ¸ý·ÂÈæ¡§1:1.8 ºÇ¾®¹Ê¤ê¡§F11 ¥ì¥ó¥º¹½À®¡§3·²6Ëç ¹Ê¤ê±©º¬Ëç¿ô¡§9Ëç ºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥¡§0.7£í ºÇÂç»£±ÆÇÜÎ¨¡§1:7.4 ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥µ¥¤¥º¡§¦Õ62mm ³°·ÁÀ£Ë¡¡§¦Õ70¡ß86mm¡Ê¥¥ä¥Î¥óRF¡Ë¡¢¦Õ71.2¡ß90mm¡Ê¥Ë¥³¥óZ¡Ë ½ÅÎÌ¡§570g¡Ê¥¥ä¥Î¥óRF¡Ë¡¢580g¡Ê¥Ë¥³¥óZ¡Ë