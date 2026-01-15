Åß¤Î²÷Å¬³×Ì¿¡ª Éô²°Á´ÂÎ¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤À¤±¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¿·¾ï¼±
¡Ú¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëÃÈË¼¤Ç³ð¤¨¤ëÅß¤Î²¹³è¡¦1¡Û¡ÖÅß¤ÎÄ«¡¢ÉÛÃÄ¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤¬²¯¹å¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÃå¤¯¤È¡¢Â¸µ¤À¤±¤¬Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÌë¡¢¿²¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¶õµ¤¤ÎÎä¤¿¤µ¤Ë»×¤ï¤º¿È¤¬¤¹¤¯¤à¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡×¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤Ç¤·¤¿¡£Éô²°Á´ÂÎ¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ì¤Ð¡¢´¨¤µ¤Ï²ò·è¤¹¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âºÇ¶á¡¢°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÁª¤Ö¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éô²°Á´ÂÎ¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤êÈ¾·Â30cm¤À¤±¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¡£¤³¤ÎÊýË¡¤Ê¤é¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É°Â¤¤¤Î¤Ë¡¢ÂÎ´¶¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÌÂÏÇ¤â¤«¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÅß¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëÃÈË¼¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¡¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î²¹ÅÙ·×¤ò¸«¤ë¡£20¡î¡£Å¬²¹¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«´¨¤¤¡×¡ÖÆÃ¤ËÂ¸µ¤¬Îä¤¿¤¤¡×¡£¸ü¼ê¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ÖÂÎ¤Î¿Ä¤¬Îä¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡£¤³¤ì¡¢¼Â¤ÏÊªÍý¤ÎË¡Â§¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¶õµ¤¤¬¾å¤Ë¾º¤ê¡¢Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬²¼¤ËÄÀ¤ß¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ç¤¢¤¿¤¿¤á¤é¤ì¤¿¶õµ¤¤ÏÅ·°æÉÕ¶á¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾²ÉÕ¶á¤Ë¤ÏÎäµ¤¤¬Çç¤¦¡£Å·°æÉÕ¶á¤Ï25¡î¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾²ÉÕ¶á¤Ï15¡î¡£¤³¤ó¤Ê²¹ÅÙº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¼¼²¹·×¤ÏÅ¬²¹¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«´¨¤¤¡×¡£¤½¤ÎÆæ¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢ÅÅµ¤Âå¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¡Ê1200W¡Ë¤ò1Æü8»þ´Ö»È¤¦¤È¡¢ÅÅµ¤Âå¤ÏÌó300±ß¡£1¥«·î¤ÇÌó9000±ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¸÷Ç®Èñ¤¬ÉÝ¤¤¡×¡£¤³¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²¹ÅÙ¤Î¹¥¤ß¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤Î¿Í¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î²ÈÂ²¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï´¨¤¤¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Ï½ë¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Á´ÂÎ¶õÄ´¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¸Ä¿Íº¹¤òËä¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÀÅ¤«¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Éô²°Á´ÂÎ¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤À¤±¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëÃÈË¼¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÅÅµ¤ÌÓÉÛ¡£¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ï¤ï¤º¤«30¡Á50WÄøÅÙ¡£1»þ´ÖÅö¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤Âå¤ÏÌó1¡Á1.5±ß¡£¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÎÌó30Ê¬¤Î1¤Î¥³¥¹¥È¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°Â¤¤¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÂÎ´¶¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤«¡£¶õµ¤¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤ËÄ¾ÀÜÇ®¤òÅÁ¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ö·ÐºÑÀ¡×¤È¡Ö²÷Å¬À¡×¡£¤³¤ÎÎ¾Î©¤¬¡¢Áª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢¡Ö²¹³è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤ËÉô²°¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤º¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¡£¸Ä¿Í¤ÎÂÎ²¹¤ä·ìÎ®¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£
¡¡Éô²°Á´ÂÎ¤ò25¡î¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¡¢ÂÎ¤Î¿Ä¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Ç¶õµ¤¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤è¤ê¡¢ÉÛÃÄ¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¡£¤³¤ÎÊý¤¬¡¢¼Â¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅß¡¢´¨¤µ¤Ë²æËý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡Ö¤³¤ì¤¯¤é¤¤²æËý¤¹¤Ù¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤Ç¤â¡¢²æËý¤ÏÈþÆÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¡¢·ò¹¯¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´ÂÎ¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ê¾ì½ê¤ò¡¢É¬Í×¤Ê¤À¤±¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¡£¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÈ¯ÁÛÅ¾´¹¤¬¡¢Åß¤Î²á¤´¤·Êý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤Âå¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤º¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î²÷Å¬¤òºî¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÅß¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¡¢°ì½ï¤ËÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¡Ê¥Þ¥¤¥«¡¦½©ÍÕ¤±¤ó¤¿¡Ë
¢£Profile
½©ÍÕ¤±¤ó¤¿
ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Þ¥¤¥«¤Ë½êÂ°¤¹¤ëIT¥é¥¤¥¿¡¼¡£»¨»ï¡¢½ñÀÒ¡¢¿·Ê¹¡¢Webµ»ö¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë²ÈÅÅ¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¢IT´ØÏ¢¤Îµ»ö¤ËËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢À¸À®AI¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤âÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¡Ö¼¼²¹20¡î¡×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼´¨¤¤¤Î¤À¤í¤¦
