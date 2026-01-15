¤â¤Ï¤ä¥Ý¥ë¥·¥§ÊÂ¤ß¡Ä600Ëü±ßÂæ¤ÇÇã¤¨¤ë¥Ü¥ë¥Ü¿··¿¡ÖEX30¡×¤Î¶Ã¤¤ÎÀïÆ®ÎÏ¡Ú»î¾èµ¡Û
¥Ü¥ë¥Ü¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈBEV¡¦EX30
Á´4¥°¥ì¡¼¥É¤Ë³ÈÂç
¡¡¥Ü¥ë¥Ü¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈBEV¡¢EX30¤¬¥°¥Ã¤ÈºÌ¤êË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£SUV¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ê649Ëü±ß¡Ë¤ò¿·ÀßÄê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢É¸½à¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥ê¥ó»ÀÅ´¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¥×¥é¥¹¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¡Ê479Ëü±ß¡Ë¤«¤é¡¢2¥â¡¼¥¿¡¼AWD¥â¥Ç¥ë¡¢¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥Ä¥¤¥ó¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ê629Ëü±ß¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´4¥°¥ì¡¼¥É¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡EX30¤Ï¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤BEV¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Ï¥â¥Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥·¥Æ¥£¥«¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½¼¼Â¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¹¥¤à¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÁªÂò»è¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥Ä¥¤¥ó¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ä¥¤¥ó¥â¡¼¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢0¢ª100km¡¿h²ÃÂ®¤ò¤ï¤º¤«3.6ÉÃ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë½ÓÂ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤«¤é¤À¡£¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎR¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢¥Ý¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ü¥ë¥Ü¤òÎ¿¤°¡£¥Ý¥ë¥·¥§¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¬²£¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤â¡¢½½Ê¬¤ËÀïÆ®ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î»ý¤Á¼ç¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤Î¥Ü¥ë¥Ü¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È156ps¡¢¥ê¥¢272ps¤Î2¥â¡¼¥¿¡¼AWD¡£ÁíÅÅÎÏÎÌ69kWh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï535km¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆâ³°Áõ¤Ï¡¢20¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤ÎÂç·Â¥¿¥¤¥ä¤¬Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë°Ê³°¤Ï¡¢Â¾¤ÎEX30¤È¶¦ÄÌ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¡ÈÁö¤ê¤Î±é½Ð¡É¤Ï»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼þ°Ï¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤µæ¶Ë¤Î¡ÈÍÓ¤ÎÈé¤òÈï¤Ã¤¿Ïµ¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¡¢EX30¥Ä¥¤¥ó¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¾ÅÆî¤Î¥·¡¼¥µ¥¤¥É¤ÈÈ¢º¬¤Î¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ï©¤Ç»î¾è¡£¤½¤ÎÏµ¤Ö¤ê¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
