Çßß·ÈþÇÈ¤¬¥¸¥åー¥·ー¤ÊÅí¤Ë»×¤ï¤ºÀå¥Ú¥í¡ª2nd¼Ì¿¿½¸¤è¤ê¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥«¥Ã¥È¸ø³«

ÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¡Ê2·î3ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè11ÃÆ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Á´¹ñ9¥õ½ê¤Î½ñÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Î¥Æー¥Þ¤â·èÄê
Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ÎÂè11ÃÆ¤Ï¡¢¥Á¥ó¥¯¥¨¥Æ¥Ã¥ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥âー¥Ë¥ó¥°¥·ー¥ó¡£
¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¾õÂÖ¤Î¿²µ¯¤Çßß·¤¬¡¢³¤¤Î¸«¤¨¤ë¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤Ç¥Á¥ë¥¢¥¦¥È¡£¥¸¥åー¥·ー¤ÊÅí¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¡¢¥¥åー¥È¤ÊÀå¥Ú¥í»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Ä«¤ÎÌµËÉÈ÷¤µ¤È¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäÆü¤Î2·î3Æü¤«¤éÁ´¹ñ9¥õ½ê¤Î½ñÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Î¥Æー¥Þ¤â·èÄê¤·¤¿¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢³Æ½ñÅ¹¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¡¦³«ºÅ½ñÅ¹¤È¥Æー¥Þ
¥³ー¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©ー¿·ÀîÄÌ¤êÅ¹¡§Èþ¤·¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤È¡Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥ÈÇß¤Á¤ã¤ó
µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡ª¡¡¥¯ー¥ëÇß¤Á¤ã¤ó
SHIBUYA TSUTAYA¡§¤ª¼ò¤â¥¹¥¤ー¥Ä¤â¡Ä¤â¤°¤â¤°Çß¤Á¤ã¤ó
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¡§Î¹¤Î¹ç´Ö¤Ë¸«¤»¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÇß¤Á¤ã¤ó
HMV&BOOKS SHIBUYA¡§²¿µ¤¤Ê¤¤»ÅÁð¤Ë¥¥å¥ó¡ª¡¡¥¹¥¤ー¥Æ¥£ーÇß¤Á¤ã¤ó
À±Ìî½ñÅ¹ ¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¡§¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð¤¬¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°Çß¤Á¤ã¤ó
µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ÇßÅÄËÜÅ¹¡§À²¤ì½÷¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¡ª¡¡¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÇß¤Á¤ã¤ó
TSUTAYA EBISUBASHI¡§°ì²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶»¤Ë¡Ä¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ëÇß¤Á¤ã¤ó
¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é ¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢µþÅÔÅ¹¡§¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¥é¥Ö¥êーÇß¤Á¤ã¤ó
¢¨³Æ½ñÅ¹¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Ë¤Ï¡¢Çß¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸²»À¼²òÀâ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤¢¤ê¡£
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2026.02.03 ON SALE
ÇµÌÚºä46Çßß·ÈþÇÈ2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù
