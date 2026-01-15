¥Î¥Î¥¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ö¤Õ¤ß¤Î¡×J-WAVE¡ØSTART LINE¡ÙÀ¸½Ð±é¤Ç¥Î¥Î¥¬ÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¼çºË¤Î¿·¥ìー¥Ù¥ë¡ÖNO LABEL ARTISTS¡×Âè°ìÃÆ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢1·î11Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦¤Õ¤ß¤Î¤¬¡¢Ä¹Ã«Àî¥ß¥é¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëJ-WAVE¡ØSTART LINE¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍËÆü16»þ30Ê¬～20»þ¡Ë1·î16ÆüÊüÁ÷²ó¤ËÀ¸½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£¥Î¥Î¥¬ÉñÂæÎ¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤äº£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë
¡ØNo No Girls¡Ù¤Ï¡¢BMSG¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÈNO¡É¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ä³ëÆ£¤Þ¤Ç¤âÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤é¤¿¤ÊÉ½¸½¼Ô¤ÎÃÂÀ¸¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤½¤ÎºÇ½ª¥¹¥Æー¥¸¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¤Õ¤ß¤Î¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥åー¸å½é¤È¤Ê¤ëJ-WAVE¥¹¥¿¥¸¥ªÀ¸½Ð±é¡£
¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ü´ÖÃæ¤ÎÉñÂæÎ¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¡¢¥Î¥Î¥¬¥Õ¥¡¥óÉ¬Ä°¤ÎÆâÍÆ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÈÖÁÈ¤Ïradiko¥¢¥×¥ê¤Ç¤âÄ°¼è¤Ç¤¡¢radiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢³«»Ï¸å¤«¤é°ì½µ´ÖÄ°¼è²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
J-WAVE¡ØSTART LINE¡Ù
01/16¡Ê¶â¡Ë16:30～20:00
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§Ä¹Ã«Àî¥ß¥é
¥²¥¹¥È¡§¤Õ¤ß¤Î
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Öfavorite song¡×
