¡¡15Æü¤ÎÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó2026Ç¯3·î¸Â¡ÊºÇ½ªÇäÇãÆü3·î12Æü¡Ë¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ç¡¢¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î¹ç·×½ÐÍè¹â¤Ï1244Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¤¬982Ëç¤È¡¢¥³ー¥ë¤Î262Ëç¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥È¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï5Ëü±ß¤Î102Ëç¡Ê80±ß¹â940±ß¡Ë¡£¥³ー¥ë¤Î½ÐÍè¹â¥È¥Ã¥×¤Ï6Ëü1000±ß¤Î45Ëç¡Ê83±ß°Â282±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³ー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥Ã¥È
½ÐÍè¹â¡¡Á°ÆüÈæ¡¡ ²Á³Ê ¡¡¹Ô»È²Á³Ê¡¡ ²Á³Ê ¡¡Á°ÆüÈæ¡¡½ÐÍè¹â
¡¡¡¡14¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡14¡¡¡¡70000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡27¡¡¡¡68000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡ -16¡¡¡¡¡¡37¡¡¡¡67000¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡-6¡¡¡¡¡¡58¡¡¡¡66000¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡ -25¡¡¡¡¡¡75¡¡¡¡65000¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡ -18¡¡¡¡ 122¡¡¡¡64000¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡ -22¡¡¡¡ 165¡¡¡¡63000¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡ -64¡¡¡¡ 206¡¡¡¡62000¡¡
¡¡¡¡45¡¡¡¡ -83¡¡¡¡ 282¡¡¡¡61000¡¡
¡¡¡¡14¡¡¡¡ -90¡¡¡¡ 410¡¡¡¡60000¡¡
¡¡¡¡12¡¡¡¡ -95¡¡¡¡ 555¡¡¡¡59000¡¡
¡¡¡¡18¡¡¡¡ -65¡¡¡¡ 810¡¡¡¡58000¡¡
¡¡¡¡ 7¡¡¡¡-225¡¡¡¡ 950¡¡¡¡57000¡¡
¡¡¡¡ 6¡¡¡¡-250¡¡¡¡1110¡¡¡¡56500¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1210¡¡¡¡56250¡¡
¡¡¡¡17¡¡¡¡-105¡¡¡¡1320¡¡¡¡56000¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡-150¡¡¡¡1505¡¡¡¡55750¡¡
¡¡¡¡ 8¡¡¡¡-125¡¡¡¡1580¡¡¡¡55500¡¡
¡¡¡¡ 4¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1645¡¡¡¡55375¡¡¡¡2960 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡-105¡¡¡¡1685¡¡¡¡55250¡¡¡¡2885 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1765¡¡¡¡55125¡¡
¡¡¡¡39¡¡¡¡-205¡¡¡¡1795¡¡¡¡55000¡¡
¡¡¡¡ 5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1885¡¡¡¡54875¡¡¡¡2670 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 3¡¡¡¡-150¡¡¡¡1915¡¡¡¡54750¡¡¡¡2605 ¡¡¡¡+195¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1865¡¡¡¡54625¡¡
¡¡¡¡16¡¡¡¡-220¡¡¡¡1920¡¡¡¡54500¡¡¡¡2470 ¡¡¡¡+185¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡54375¡¡¡¡2405 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡54250¡¡¡¡2345 ¡¡¡¡+225¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡ 2¡¡¡¡ -40¡¡¡¡2190¡¡¡¡54000¡¡¡¡2245 ¡¡¡¡+185¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53500¡¡¡¡1970 ¡¡¡¡+125¡¡¡¡¡¡10¡¡
¡¡¡¡10¡¡¡¡-270¡¡¡¡2680¡¡¡¡53000¡¡¡¡1785 ¡¡¡¡+120¡¡¡¡¡¡ 4¡¡
¡¡¡¡ 1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3030¡¡¡¡52500¡¡¡¡1605 ¡¡¡¡ -45¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡52000¡¡¡¡1450 ¡¡¡¡+115¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51750¡¡¡¡1400 ¡¡¡¡+120¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51375¡¡¡¡1265 ¡¡¡¡+120¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51250¡¡¡¡1235 ¡¡¡¡ +85¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51125¡¡¡¡1245 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51000¡¡¡¡1155 ¡¡¡¡ +90¡¡¡¡¡¡47¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50875¡¡¡¡1135 ¡¡¡¡ +90¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50750¡¡¡¡1110 ¡¡¡¡ +90¡¡¡¡¡¡23¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50625¡¡¡¡1075 ¡¡¡¡ +85¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50500¡¡¡¡1070 ¡¡¡¡+115¡¡¡¡¡¡94¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50375¡¡¡¡1060 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50250¡¡¡¡1010 ¡¡¡¡ +95¡¡¡¡¡¡ 7¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50125¡¡¡¡1005 ¡¡¡¡ +40¡¡¡¡¡¡ 2¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50000¡¡¡¡ 940 ¡¡¡¡ +80¡¡¡¡ 102¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49875¡¡¡¡ 915 ¡¡¡¡ +70¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49750¡¡¡¡ 890 ¡¡¡¡ +65¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49625¡¡¡¡ 870 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49500¡¡¡¡ 835 ¡¡¡¡ +55¡¡¡¡¡¡76¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡49375¡¡¡¡ 825 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1¡¡
