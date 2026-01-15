¡ÚNBA¡Û¡Ö¥êー¥°Á´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡×¥ì¥¤¥«ー¥ºHC¤¬¾Î»¿¤·¤¿È¬Â¼ÎÝ¤Î¥¹¥¥ë¤È¤Ï¡©¡¡±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÆùÎ¥¤ì¤«¤éÉü³è
±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Ç¡¢Î¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥Ûー¥¯¥¹Àï¤Ç8Àï¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£Âè1Q¤«¤éÂè4Q¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢18Ê¬20ÉÃ¤Î½Ð¾ì¤Ç7ÆÀÅÀ2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¡£¥Áー¥à¤â141－116¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò3¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¢£¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¡õ¥·¥åー¥È¤¬°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¡×
¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿È¬Â¼¡£½Ð¾ìÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Âè1Q¤«¤éÂè4Q¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢7ÆÀÅÀ2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¡£¥·¥åー¥È¤Ï7ËÜÅê¤²¤Æ3ËÜÀ®¸ù¤·¡¢FGÀ®¸ùÎ¨¤Ï42.9%¡£3P¥·¥åー¥È¤Ï3ËÜÅê¤²¤Æ1ËÜÀ®¸ù¤·¡¢3PÀ®¸ùÎ¨¤Ï33.3¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
Éüµ¢Àï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿È¬Â¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLEBRON WIRE¡Ù¤Ï¡Ö¥Ï¥Á¥à¥é¤Ï¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¥±¥¬¤ÇÄ¾¶á7»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥³ー¥È¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£¤ä¤äÄ´»Ò¤¬Æß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢¥·¥åー¥È¤Ï7ËÜÃæ3ËÜÀ®¸ù¡£18Ê¬´Ö¤Î½Ð¾ì¤Ç7ÆÀÅÀ2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É¾²Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖC¡Ü¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Áー¥à¤òÎ¨¤¤¤ëJ.J.¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤ÏÀèÆü¡¢È¬Â¼¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÈà¤Ï¥Áー¥àÆâ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡õ¥·¥åー¥È¤¬°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤À¡£¥êー¥°Á´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤À¤è¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¡õ¥·¥åー¥È¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÇÁá¤¯Êü¤Ä¥·¥åー¥È¤Î¤³¤È¡£»î¹çÃæ¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥×¥ìー¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¡Ö¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¿å½à¤ÎÀ®¸ùÎ¨¡×
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCLUTCH POINTS¡Ù¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¥Ï¥Á¥à¥é¤Ï¥¦¥£¥¶ー¥º»þÂå¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¥Üー¥ë¤ò»ý¤ÄÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥Üー¥ëÃæ¿´¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤ËÅ¬±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤«¡£¤³¤³¿ô¥·ー¥º¥ó¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹â¿å½à¤Î¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥£¥¶ー¥º»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥·¥åー¥ÈËÜ¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸úÎ¨¤Ï¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¼«¿È¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤À¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
È¬Â¼¤â¡Ö¥ì¥¤¥«ー¥º¤ËÍè¤Æ¤«¤é¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤ä¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æº£¤Ï¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤é¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¾ï¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¼ê¤«¤é¥À¥Ö¥ë¥Áー¥à¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥×¥ìー¤ò¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤Ë¥Þー¥¯¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤¬¥Õ¥êー¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý²Ã¡¢¤½¤Î»þ¤ËÊü¤Ä¥·¥åー¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ1ÈÖ¹¥¤¤Ê¥×¥ìー¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»Ø´ø´±¤âÀä»¿¤¹¤ë¥êー¥°¶þ»Ø¤Î¥¹¥¥ë¤Ç¡¢º£¸å¤â¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£