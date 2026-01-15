¡ÚCRI»þÉ¾¡ÛÃæ¹ñ¤ÎËÇ°×¤Ï¤¤¤«¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤«
À¤³¦Âè»Í¤Î¹Á¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ»³Åì¾Ê¤ÎÀÄÅç¹Á¤ÎÉÖÆ¬¡Ê¤Õ¤È¤¦¡Ë¤Ç¿·Ç¯½éÆü¡¢Ãæ¹ñ½é¤È¤Ê¤ë¿¿¶õ¼°¼«Æ°·¸Î±¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1ÀÉÅö¤¿¤ê¤Î·¸Î±ºî¶È»þ´Ö¤Ï½¾Íè¤ÎÌó30Ê¬¤«¤é30ÉÃ¤Ø¤ÈÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¡£»ê¤ë½ê¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¼Á¤ÎÀ¸»ºÎÏ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎËÇ°×¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÙÀ¡Ê¤¸¤ó¤»¤¤¡Ë¤È³èÎÏ¤Î¾Ú¤·¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Î¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤ÎËÇ°×Áí³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ3¡¥8¡óÁý¤Î45Ãû4700²¯¸µ¡ÊÌó1045Ãû8100²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï°ú¤Â³¤À¤³¦ºÇÂç¤ÎÊªÉÊËÇ°×¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£À¤³¦·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬¸ºÂ®¤·¡¢°ì¹ñ¼çµÁ¤ÈÊÝ¸î¼çµÁ¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ëÃæ¡¢¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÆÀÆñ¤¤¤â¤Î¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÎÊªÉÊËÇ°×¤Ï9Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë²ÃÌÁ°ÊÍèºÇÄ¹¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥Ñ¥ó¤À¡£ÂÐ³°·ÐºÑËÇ°×Âç³Ø¹ñºÝ·ÐºÑ¸¦µæ±¡¤Î·¬É´Àî±¡Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ÏËÇ°×°ÂÄê²½À¯ºö¤Î¿ä¿Ê¤ä¡¢Ä¶Âçµ¬ÌÏ»Ô¾ì¤È´°È÷¤·¤¿»º¶È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»Ù¤¨¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡£
ËÇ°×¤Î¡ÖÀ®ÀÓÉ½¡×¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¤È¡¢µ¬ÌÏ¤¬¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Á¤¬¤è¤ê¸þ¾å¤·¡¢¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤ÎÆÃ¿§¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Ï240Í¾¤ê¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÈËÇ°×´Ø·¸¤ò»ý¤Á¡¢¤¦¤Á190Í¾¤ê¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤È¤Î´Ö¤ÇÍ¢½ÐÆþ¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£ËÇ°×Áí³Û¤Ï20Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ41¡¥1¡óÁý¤¨¡¢ËÇ°×¤Î¡ÖÍ§Ã£¤ÎÎØ¡×¤¬³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÌÅªÀ®Ä¹¤Ï¼ÁÅª¸þ¾å¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¡£25Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯À½ÉÊÍ¢½ÐÆþ¤ÏÁ°Ç¯Èæ11¡¥4¡óÁý¤Ë¤Þ¤Ç²ÃÂ®¤·¡¢ËÇ°×Á´ÂÎ¤Î¿¤Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹×¸¥Î¨¤Ï60¡ó¼å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ç¡Ö¿·»°ÍÍ¡Ê¿·¡¦»°¼ï¤Î¿À´ï¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ´ØÏ¢À½ÉÊ¤äÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅµ¡¤Ê¤É¥°¥ê¡¼¥óÀ½ÉÊÍ¢½Ð¤¬¸²Ãø¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼ÉôÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¤âÁý²Ã¤·¡¢Ãæ¹ñÀ½¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï³¤³°¤ÇÏÓÁ°¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢ËÇ°×¹½Â¤¤¬Àä¤¨¤ºÅ¬Àµ²½¤µ¤ì¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎËÇ°×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¡×¤ÎÆÃ¿§¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾å°Ì10¤ÎËÇ°×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬Ãæ¹ñ¤ÎËÇ°×Áí³Û¤ËÀê¤á¤ëÈæÎ¨¤¬Äã²¼¤·¡¢ËÇ°×¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¶Ñ¹Õ²½¤¬¿Ê¤ó¤À¡£ºßÃæ³°¹ñ´ë¶È¤¬Í¢½ÐÆþ¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¼Â¤êË¤«¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¤ÏÀ¤³¦¤Ë¹âÉÊ¼Á¡¦Äã²Á³Ê¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¡¢Í¢Æþ¤âÁý²Ã¤·¤Æ17Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦ÂèÆó¤ÎÍ¢Æþ»Ô¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê1Ç¯¤Ï¡¢ÉÔ³Î¼ÂÍ×ÁÇ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¡¢WTO¤Ï26Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊªÉÊËÇ°×¤Î¿¤ÓÍ½ÁÛ¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Ãæ¹ñ¤ÎËÇ°×¤Ï¶¯¸Ç¤Ê·ÐºÑ´ðÈ×¤ò¤è¤ê¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ°µÎÏ¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂè20´üÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè4²óÁ´ÂÎ²ñµÄ¤ÈÃæ±û·ÐºÑ³èÆ°²ñµÄ¤ÏËÇ°×¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿ÇÛÃÖ¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÇ°×¤Î¾å¸þ¤´ðÄ´¤Ë°ÂÄê¤·¤¿´üÂÔ¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦¤Î·ÐºÑ¤ÈËÇ°×¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³Î¼ÂÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£±Ñ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¤¬É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄ¹´ü·×²è¤ÏÍ¥°ÌÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤Î¿¿¤Î°ÕÌ£¡×¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë