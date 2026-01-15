¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÃÝÃæÈ¾Ê¼±ÒÌò¡¦¿ûÅÄ¾Úö¤Î¡ÈÊ±Áõ²ò¶Ø¡É
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ËÃÝÃæÈ¾Ê¼±ÒÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¿ûÅÄ¾Úö¤ÎÊ±Áõ¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Å¤¨¤¿¤¿¤áÁÂ±ó¤Ë¡£Ë¿Ã·»Äï¤«¤é¡¢Àµ¾¡¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¿ûÅÄ±é¤¸¤ëÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾·³»Õ¡£³ØÌä¤ËÄÌ¤¸¡¢ÃÎÎ¬¤ËÄ¹¤±¤¿ÈþÃË»Ò¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£ÈþÇ»¤ÎºØÆ£Î¶¶½¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë½¨µÈ¤Î»²ËÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¿ûÅÄ¾Úö¡¢½Ð±é·èÄê»þ¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÃçÌîÂÀ²ì¼ç±é¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¶Á¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë¿Ã·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èà¤ò¤³¤Î½½¿ôÇ¯¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÄº¤¤ËÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤È¤·¤Æ¤ª¶¡½ÐÍè¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¹¬¤»¡¢¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏËèÆü¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÀï¹ñ»þÂå¤ò¡¢¹¢¤ò¸Ï¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆüË¿Ã·»Äï¤ÎÆó¿Í¤ÈµÊÃãÅ¹¤Ç¤ªÃã¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Èà¤é¤ÎÀ¼ÎÌ¤ËÀÅ¤«¤Ê¥¸¥ã¥º¤¬¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÍð¤ÎÀ¤¤Ç¡¢¼å¤¤ÂÎ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¡¢·³»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿È¾Ê¼±Ò¤Î¸Ø¤ê¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£Éð»Î¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¤òÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¡£ÃÎÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
