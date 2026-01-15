³ÚÅ·¿·¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ö¶¯ÏÉ³×¿·¡×¡ÈÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º²Ì´º¤Ë³×¿·¡É¡¡½éÍ¥¾¡»þ¤Ï¡ÖSmart & Spirit 2013 HEAT!¡×
¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¤Ï15Æü¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¡Ö¶¯ÏÉ³×¿·(¥¥ç¥¦¥·¥å¥¦¥«¥¯¥·¥ó)¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾ï¼±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º²Ì´º¤Ë³×¿·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÚÅ·¤Ï2005Ç¯¤«¤é¥×¥íÌîµå¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¡£½éÇ¯ÅÙ¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ÖCreative Baseball¡ÁÅìËÌ¤«¤é¡Á¡×¡¢½é¤á¤ÆA¥¯¥é¥¹(2°Ì)¤ËÆþ¤Ã¤¿2009Ç¯¤Ï¡ÖSmart & Spirit 2009 ¡ÖÝæ¡×¡Á±Û¤¨¤í¡ª¡Á¡×¡¢½éÍ¥¾¡¤·¤¿2013Ç¯¤Ï¡ÖSmart & Spirit 2013 HEAT!¡×¡¢ÁÏÀß20¼þÇ¯¤Î2024Ç¯¤Ï¡Ö¤¤¤¿¤À¤¡ª¡×¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ö¥¡ª¡×¤Ç¤·¤¿¡£