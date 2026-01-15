¡Ú¤¢¤¹¡Û¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°Ž¥¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡¢ÆüËÜ½é¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊüÁ÷¡¡¥È¡¼¥¯¤ä²Î¡¢ÉñÂæÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¤Þ¤Ç
´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¤ÎÆüËÜ½é¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ø2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING 'Hello' in TOKYO¡Ù¤¬¡¢16Æü¡Ê¸å1¡§35¡Á¡Ë¤ËCS¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥æ¥ß¤ÎºÙË¦¤¿¤Á¡Ù¡ØºâÈ¶ x ·º»ö¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡£¥½¥¦¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¡Ø2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING 'Hello'¡Ù¤ò³«ºÅ¡£2024Ç¯5·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤ÎÌë¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤È¶¦¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖHello¡×¤Ï¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¼«¿È¤¬´ë²èÃÊ³¬¤«¤é»²²Ã¤·¡¢¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¾ì¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¥È¡¼¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²Î¤ä¡¢¥¯¥¤¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Èà¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¤Ï´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°Ž¥¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¡Ê±ÑÂê¡§¡ØSpring Fever¡Ù¡¿Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
