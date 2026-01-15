¡Ú¤¢¤¹¤«¤é¡Û¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥£¼ç±é¤Î¥É¥í¥É¥í°¦Áþ·à¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÃË¤ÎÈëÌ©¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡¢ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡ã¥¥ã¥¹¥È¡¦¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥£¤¬¼ç±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÃË¤ÎÈëÌ©¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡ÊÁ´100ÏÃ¡Ë¤¬16Æü¤«¤é¡¢¡ÖKBS World¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ê·î¡Á¶â Á°8¡§50¡Á9¡§45¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥£¤¬¡ÖÁ´¤¯°ã¤¦¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿Æ±¤¸´é¤Î2¿Í¡×¤ò±é¤¸¤ë
¡¡Æ±ºî¤ÏºÇ¹â»ëÄ°Î¨26.4¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡¢¥É¥í¥É¥í°¦Áþ·à¡£¡Ø½÷¤òµã¤«¤»¤Æ¡Ù¤Î¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥£¤¬¼ç±é¤·¡¢Á´¤¯°ã¤¦¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿Æ±¤¸´é¤Î2¿Í¤ÎÃË¤òÃæ¿´¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÊª¸ì¡£
¡¡¶¦±é¤Ï¡ØÊõÀÐ¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¡Ù¤Î¥«¥ó¡¦¥»¥¸¥ç¥ó¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢»ä¤ÎÍ©Îî¤µ¤Þ¡Ù¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¡¢¡Ø¶â¤è½Ð¤Æ¤³¤¤ ¥³¥ó¥³¥ó¡Ù¥¥à¡¦¥À¥Ò¥ç¥ó¡¢¡Ø¥Ü¥¤¥¹¡Á112¤Î´ñÀ×¡Á¡Ù¥Ú¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¤é¸ÄÀË¤«¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¡£
¡¡°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤ËËå¤ò¼Î¤Æ¡¢Îø¿Í¤âÍøÍÑ¤¹¤ë°½÷¥Ø¥ê¥à¡Ê±é¡§¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¡Ë¡¢Îø¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë10Ç¯ÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ì¥¯¡Ê±é¡§¥¥à¡¦¥À¥Ò¥ç¥ó¡Ë¡¢¼ºí©¤·¤¿É×¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤ÄºÊ¥½¥é¡Ê±é¡§¥«¥ó¡¦¥»¥¸¥ç¥ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë°¦¤ÈÍßË¾¤Î¾×·âºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¥½¥é ¡Ê¥«¥ó¡¦¥»¥¸¥ç¥ó¡Ë¤È¥¸¥½¥× ¡Ê¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥£¡Ë¤ÏºÇ°¤Ê½Ð²ñ¤¤Êý¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¡¢¥½¥é¤Ï¥¸¥½¥×¤ÎÌÀ¤ë¤¯¤Æ¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤º¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤ë¡£¥½¥Í ¡Ê¥¤¡¦¥Õ¥£¥Ò¥ã¥ó¡Ë¤Ë¤ÏÆâ½ï¤Ç´Ú¹ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¥¸¥§¥¦¥¯ ¡Ê¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥£¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÖ¤Ë¥Ø¥ê¥à ¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¡Ë¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤¬¡¢¥Ø¥ê¥à¤Ï¥¤¥Î¥¯ ¡Ê¥¥à¡¦¥À¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¥¸¥§¥¦¥¯¤Ë¤Ï¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢¼ºí©¤·¤¿Ì¼¥è¥ê¥à¤òÃµ¤¹¥¸¥¹¥¯ ¡Ê¥¤¡¦¥É¥Ã¥¡Ë¤È»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥½¥é¤òÃµ¤·¤ËÉ×¤Î¥°¥¯¥Ò¥ç¥ó ¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ç¥í¡Ë¤¬³Ø¹»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¢£±é½Ð¡§¥Á¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¦¥¯
¢£µÓËÜ¡§¥¥à¡¦¥è¥ó¥·¥ó¡¢¥Û¡¦¥¤¥ó¥à
¢£½Ð±é¡§¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥£¡¢¥«¥ó¡¦¥»¥¸¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¡¢¥¥à¡¦¥À¥Ò¥ç¥ó¡¢¥¤¡¦¥É¥Ã¥¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ç¥í¡¢¥ê¥å¡¦¥¸¥å¥Ï¥ó¡¢¥¤¥à¡¦¥É¥¥¥Õ¥¡¥ó¡¢¥è¥ó¡¦¥ß¥¸¥å¡¡¤Û¤«
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥£¤¬¡ÖÁ´¤¯°ã¤¦¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿Æ±¤¸´é¤Î2¿Í¡×¤ò±é¤¸¤ë
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
