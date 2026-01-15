¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¤È¤Ê¤ê¡Ä¡¡Âè75²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè75²ó¡Ê16Æü¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÊÑ²½¡É¡¡¿·¥¥ã¥é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ª
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬»³¶¶ÌôÊÞ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢Ãµ¤·¤ËË¬¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤Î¤ß¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤Î»Ñ¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£»³¶¶¤ÎÍÍ»Ò¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¬¤é¤ó¤É¤¦¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Îº¯À×¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤É¤³¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡©²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¥È¥¤ò¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤¬Îå¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÊÇ·²ð¤Î¤¢¤ë°ì¸À¤Ë¥È¥¤ÎÉÔ°Â¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢»³¶¶ÌôÊÞ¤ÎÊÌ¼¼¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ò¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ä¡ÄÀ¾ÍÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤¬¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÎÁÍý¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¦»³¶¶À¾ÍÎÎÁÍýÅ¹¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥³¥½¥³¥½ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÁÍý¤Ï¿©¤Ù¤ºÀ¾ÍÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¥È¥¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£¤É¤¦¤¹¤ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡ª¡©
