¡¡¹â¹»Ìîµå¤ÈÂç³ØÌîµå¤Çº£½Õ¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ê£Ä£È¡ËÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¹»¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤¿¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ä£È¤ËÃÖ¤¯Áª¼ê¤ò¸ÇÄê¤¹¤ëÇÉ¡¢¤·¤Ê¤¤ÇÉ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤ÇÊÌ¤ì¤¿¡£
¡¡ÁáÂç¡¦¾®µÜ»³¸ç´ÆÆÄ¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ç£Ä£ÈÀ©¤ò·Ð¸³ºÑ¤ß¡£¡Ö¹¬¤¤¤Ê»ö¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÄ¹¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢£Ä£È¤Î´¶¤¸¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤è¤Í¡×¤ÈºÓÇÛ¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ë¥ê¡¼¥°ÀïÃæ¤ÈÆ±¤¸ÂÇÀþ¡¢ÂÇ½ç¤ÎÎ®¤ì¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡Ê£Ä£È¤ò¡Ë²¼¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤â¡¢º£²ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡Ø£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡Ù¤ÇÀï¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂÇ·â¤ËÃíÎÏ¤·¤¿ÂÇÀþ²þ³×¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Î©Âç¡¦ÌÚÂ¼ÂÙÍº´ÆÆÄ¡Ê£¶£´¡Ë¤â£Ä£È¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¹Ê¤ê¡¢ÂÇ·â¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤À¡£¡ÖÌî¼ê¤ÎÊý¤â¤½¤ì¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Æ¤Í¡£¼é¤Ã¤ÆÂÇ¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ê¥º¥à¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÌî¼ê¤Î·üÇ°ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÂÇ·â¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢½àÈ÷¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ÂÇ½ç¤âÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Áá¤á¤Ë£Ä£È¸õÊä¤ÎÁª¼ê¤Ë½àÈ÷¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È½àÈ÷ÃÊ³¬¤«¤éÅ°Äì¤·¤Æ°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç£Ä£È¤ò¸ÇÄê¤·¤Ê¤¤°Õ¸«¤âµó¤¬¤Ã¤¿¡£Ë¡Âç¡¦ÂçÅç¸ø°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤ÏÁª¼ê¤é¤Î¾ÍèÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó·è¤á¤ò¹Ô¤¦¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö£Ä£ÈÀìÌç¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¾Íè¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ê¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£É¬¤º¤É¤³¤«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤â¾ÍèÅª¤Ë¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¸½»þÅÀ¤Ç¡ÈÂåÂÇ¿¦¿Í¡É¤Ïºî¤é¤Ê¤¤»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¸ÇÄê¤·¤Ê¤¤Ê¬¡¢¿·ÆþÀ¸¤ä¼ã¼êÁª¼ê¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹¤¬¤ë¡£¡ÖµÕ¤Ë£±¡¢£²Ç¯À¸¤Ç¤¤¤¤Áª¼ê¤òºÇ½é¤Ë£Ä£È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡»³Íü³Ø±¡¡¦µÈÅÄÞ«Æó´ÆÆÄ¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤Ç¡¢º£Ç¯¤«¤éÅê¼ê¤ËÈæ½Å¤ò´ó¤»¤ë¸ÖÅÄ¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ë¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤¿¡£¡Ö¼é¤ê¤¬¶ì¼ê¤ÇÂÇ¤Ä¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤ä¤Ï¤ê£²¡¢£³¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜ¤Î¿§ÊÑ¤¨¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¬Àµ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¸Ä¡¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£