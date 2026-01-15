ÇµÌÚºä46Çßß·ÈþÇÈ¡¢¿²µ¯¤¤Î¡È¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É»Ñ¤ò¸ø³«¡¡2nd¼Ì¿¿½¸¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¾ÜºÙ¤âÈ¯É½
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Çßß·ÈþÇÈ¡Ê26¡Ë¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤¬2·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÀè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè11ÃÆ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1st¼Ì¿¿½¸¤«¤é5Ç¯¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢26ºÐ¤È¤¤¤¦Âç¿Í¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ëÇßß·¤Î¡Öº£¡×¤ò¼ý¤á¤¿ËÜºî¡£»£±ÆÃÏ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°áÁõ¤«¤é¡¢ÈþµÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ó¥¯¥¨¥Æ¥Ã¥ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥ó¡£¿²µ¯¤¤Ç¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¾õÂÖ¤ÎÇßß·¤¬¡¢³¤¤Î¸«¤¨¤ë¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç¥Á¥ë¥¢¥¦¥È¡£¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÅí¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÀå¥Ú¥í»Ñ¤òÈäÏª¡£Ä«¤ÎÌµËÉÈ÷¤µ¤È¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¤È¤é¤¨¤¿°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤Ç¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢9¥ö½ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£³Æ½ñÅ¹¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Ë¤Ï¡¢Çßß·¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸²»À¼²òÀâ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤âÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
¢§¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Î³«ºÅ½ñÅ¹¡õ¥Æ¡¼¥Þ°ìÍ÷
¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼¿·ÀîÄÌ¤êÅ¹¡§¡ÖÈþ¤·¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤È¡Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥ÈÇß¤Á¤ã¤ó¡×
µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹¡§¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡ª¥¯¡¼¥ëÇß¤Á¤ã¤ó¡×
SHIBUYA TSUTAYA¡§¡Ö¤ª¼ò¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¡Ä¡Ä¤â¤°¤â¤°Çß¤Á¤ã¤ó¡×
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¡§¡ÖÎ¹¤Î¹ç´Ö¤Ë¸«¤»¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÇß¤Á¤ã¤ó¡×
HMV&BOOKS SHIBUYA¡§¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤»ÅÁð¤Ë¥¥å¥ó¡ª ¥¹¥¤¡¼¥Æ¥£¡¼Çß¤Á¤ã¤ó¡×
À±Ìî½ñÅ¹ ¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¡§¡Ö¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°Çß¤Á¤ã¤ó¡×
µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹ÇßÅÄËÜÅ¹¡§¡ÖÀ²¤ì½÷¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¡ª ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÇß¤Á¤ã¤ó¡×
TSUTAYA EBISUBASHI¡§¡Ö°ì²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶»¤Ë¡Ä¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ëÇß¤Á¤ã¤ó¡×
¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é ¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢µþÅÔÅ¹¡§¡Ö¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿¥é¥Ö¥ê¡¼Çß¤Á¤ã¤ó¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤Ç¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢9¥ö½ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£³Æ½ñÅ¹¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤Ë¤Ï¡¢Çßß·¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸²»À¼²òÀâ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤âÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
