¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¦£µÆüÌÜ¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡£Î£È£ËÃæ·Ñ¤Î¸þÀµÌÌ²òÀâ¤ò¸µ¾®·ë±óÆ£¤ÎËÌ¿Ø¿ÆÊý¤¬Ì³¤á¤¿¡£¤³¤ì¤¬²òÀâ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòÇ¯¤Î¶å½£¾ì½ê¤ÎÈÖÉÕÈ¯É½¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¤ò·è¤á¡¢Ç¯´ó¡ÖËÌ¿Ø¡×¤ò½±Ì¾¡££³£µºÐ¤ÎÀÄÇ¯¿ÆÊý¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¿Íµ¤ÎÏ»Î¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÁêËÐ¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢½é¡¹¤·¤¤²òÀâ¤òÈäÏª¡££Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¡¼¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¢¡ÖËÌ¿Ø¿ÆÊý¡Ê±óÆ£¡Ë¤¬±ü¤æ¤«¤·¤¹¤®¤ÆÂº¤¤¤ó¤À¤¬¡×¡¢¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¤ï¡×¡¢¡ÖËÌ¿Ø¿ÆÊý¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤ÊÈ©åºÎï¡©¡©¡×¡¢¡Ö¸«ÌÜÎï¤·¤å¤¦ËÌ¿Ø¿ÆÊý¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¡Ö¤¤¤¤À¼¤À¤Ê¤¡¡×¤ÈÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£