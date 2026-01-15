¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤¬±ÉÍÜ¥È¥ìー¥Êー¤ÎÊ¡ÅÄÍÎ¤»á¤ÈºÆ·ÀÌó
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤Ï15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢±ÉÍÜ¥È¥ìー¥Êー¤ÎÊ¡ÅÄÍÎ¤»á¤ÈºÆ·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡ÅÄ»á¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ2018-19¥·ー¥º¥ó¤Ë¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¡Ê¸½¡¦¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡Ë¤ØÆþÃÄ¡£1¥·ー¥º¥ó¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢2021Ç¯¤Ë±ÉÍÜ¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤Æ»³·Á¤ØÉüµ¢¤·¤¿¡£2025Ç¯5·î¤Ë¥Áー¥à¤«¤é¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊì¹»¤Ç¤¢¤ë±ä²¬³Ø±à¹â¹»¡¦¾°³Ø´ÛÃæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é¶µÍ¡¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ»á¤ÏºÆ·ÀÌó¤ËºÝ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂàÃÄ¸å¤ÏÊì¹»¤ÇÂÎ°é¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¤Ç±ÉÍÜ¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ÉÍÜ¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×