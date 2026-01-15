¡ÖË¿Ã·»Äï¡×ÈþÃË»Ò¡©·³»Õ¡¦ÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¡¡¿ûÅÄ¾Úö¤ÎÊ±Áõ»Ñ¤¬²ò¶Ø¡Ö´°àú¥Ó¥¸¥å¡×¡ÖÎÐ¤¬»÷¹ç¤¦¡×¥Í¥Ã¥ÈÊ¨¤¯
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡Ê32¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤¬15Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢µ©Âå¤Î·³»Õ¡¦ÃÝÃæÈ¾Ê¼±ÒÌò¤ËÄ©¤àÇÐÍ¥¡¦¿ûÅÄ¾Úö¡Ê32¡Ë¤ÎÊ±Áõ»Ñ¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¬ÄÅ¹°¹¬»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÂç²Ï¥É¥é¥ÞÄÌ»»65ºîÌÜ¡£¡ÈÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡ÉË¿Ã½¨Ä¹¤ò¼ç¿Í¸ø¡¢Àï¹ñÍðÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ë¿Ã·»Äï¤Îå«¤È´ñÀ×¤Î²¼¹î¾å¤òÉÁ¤¯¡£·»¡¦Ë¿Ã½¨µÈÌò¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¿ûÅÄ¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤Ï¡¢¸»µÁ·ÐÌò¤òÇ®±é¤·¤¿2022Ç¯¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¡£º£²ó±é¤¸¤ëÃÝÃæÈ¾Ê¼±Ò¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾·³»Õ¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÉÂ¼å¤Ç¡¢È©¤ÏÇò¤¯¡¢½÷À¤Î¤è¤¦¤Ê´éÎ©¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£ºî¤ÎÌòÊÁ¾Ò²ð¤Ï¡Ö³ØÌä¤ËÄÌ¤¸¡¢ÃÎÎ¬¤ËÄ¹¤±¤¿ÈþÃË»Ò¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£ÈþÇ»¤ÎºØÆ£Î¶¶½¡ÊßÀÅÄÎ¶¿Ã¡Ë¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë½¨µÈ¤Î»²ËÅ¤È¤Ê¤ë¡×¡£1996Ç¯¤ÎÂç²Ï¡Ö½¨µÈ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÃ«°ì¹Ô¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡¡º£·î7Æü¤Î¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½»þ¡¢¿ûÅÄ¤â¡ÖÀïÍð¤ÎÀ¤¤Ç¡¢¼å¤¤ÂÎ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¡¢·³»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿È¾Ê¼±Ò¤Î¸Ø¤ê¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£Éð»Î¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¤òÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¡£ÃÎÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ÎÆü²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¡È·³»Õ¡É¤È¤¤¤¦Í¦¤Þ¤·¤¤¶Á¤¤è¤ê¡ÈÈþÃË»Ò¡É¤¬»÷¹ç¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¤½¤Î±éµ»¤Ë°ìÁØ¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎÐ¤¬»÷¹ç¤¦¡£°ì¿Ø¤ÎÉ÷¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤³¤Î´°àú¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÌ¾·³»Õ¤Î¸ª½ñ¡£Áá¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ñ¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£