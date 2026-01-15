¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬¸«¤¿¤ª¶â»ý¤Á Âè68²ó Æâ¿´¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë¡Ö¶â»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ë¥À¥µ¤¤ÃË¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ6Áª
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬¡Ø¤³¤Î¿Í¤ÏÍ·¤ÓÊý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤ª¶â»ý¤Á¡×¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤ò»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤Ê¤¤¤Î¤¬¶äºÂ¤Ê¤É¡¢ÅÁÅý¤äÊ¸²½¤ò½Å¤ó¤¸¤ë³¹¤ÎÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¡Ö¤¿¤«¤¬°û¤ß²°¤¬°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¶äºÂ¤È¤¤¤¦¡ÖÂ¼¡×¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉ÷½¬¤Ê¤Î¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1.¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ä¼þÇ¯¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´ÖÃæ¤ËÍèÅ¹¤·¡¢ÁÇ°û¤ß¤Çµ¢¤ë
¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Âçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¤Ç¤ÏËèÇ¯2·î3Æü¤ÎÀáÊ¬¤ÎÆü¤ä¤½¤ÎÁ°¸å¤Ë¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬Éñµ¸¤ä²Ö³¡¤Ê¤É¤Ë²¾Áõ¤·¤Æ³¹¤òÎý¤êÊâ¤¯¡Ö¤ª²½¤±¡×¤È¤¤¤¦ºÅ¤·»ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢½Õ¤Ë¤Ïºù¤Þ¤Ä¤ê¡¢²Æ¤Ë¤Ï¼·Í¼¤Þ¤Ä¤ê¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ïµ¨Àá¤´¤È¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1·î¤Ï¿·Ç¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬ÃåÊª¤òÃå¤Æ½Ð¶Ð¤·¤Þ¤¹¡£¿·½Õ¹±Îã¤Î¡Ö°ðÊæ¤«¤ó¤¶¤·¡×¤Ë¤Ï¡¢È·¤Î¾þ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤´ìÝÕþÍÍ¤«¤éÌÜ¤ò½ñ¤Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡ÖÌÜ¤¬½Ð¤ë¡×¡á¡Ö½ÐÀ¤¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È·¾þ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ö°ðÊæ¤«¤ó¤¶¤·¡×
µ¨Àá¤´¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ä¥Þ¥Þ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡¢¤ªÅ¹¤Î¼þÇ¯¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ÎÅ¹Æâ¤Ï¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ËÁõ¾þ¤µ¤ì¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹Ã£¤ÏÃåÊª¤ä¿·Ä´¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ç½Ð¶Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡Ö¤ªÅ¹¤Î¼ý±×¤ò¤¢¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÂç¤¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ËÁÇ°û¤ß(¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ä¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¡¼¥×¥Ü¥È¥ë¤Î¤ß¤ò¾ÃÈñ¤·¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥»¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È)¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÀÊ¤òÀêÎÎ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤ªÅ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¬¥Ã¥«¥ê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ»þ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÀÊ¤ò¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ä¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¤ªµÒÍÍ¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥ÈÎÁ¶â°Ê³°¤ÏÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤! ¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ»þ¤ÎÍèÅ¹¤ÏÈò¤±¤Æ¤ª¤¯¤ÈÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.¿¨¤ë
¶äºÂ¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¤½¤Î¶õ´Ö¤Î²Ú¤ä¤«¤ÇÈóÆü¾ï´¶¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¾ì¤Ç¤¹¡£¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÉ½¾ð¤äÀ¼¿§¤ËÁ´¿À·Ð¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤Ë¤ÏÎø¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÌ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÊì¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶Éñ¤¤¡¢ÃËÀ¤ÎË¾¤à¤Þ¤Þ¤Î½÷À¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¤È¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢ÁÐÊý¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö·É°Õ¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ò·Ú¤ó¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶äºÂ¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Î¼Ò¸ò¾ì¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡¢¿Â»ÎÅª¤Ê¿¶Éñ¤¤¤òÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¤ªÅ¹¤ÎÉÊ³Ê¤òÃø¤·¤¯²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤½ÅÂç¤Ê°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð¿¨¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´é¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥¯¤¬Êø¤ì¤ë¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÎÈ±¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤¬¤Þ¤ì¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤âÀäÂÐ¤Ë¤è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤¬Êø¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ò¥É¥¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¡£ÀäÂÐ¤Ë¤è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.¥¡¼¥×¥Ü¥È¥ë¤ò¶õ¤Ë¤·¤Æµ¢¤ë
¥¡¼¥×¥Ü¥È¥ë¤È¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ä¥¥ã¥Ð¥¯¥é¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¢¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Î°û¿©Å¹¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤ª¼ò¤ò¥Ü¥È¥ë¤´¤È¹ØÆþ¤·¡¢¤ªÅ¹¤ËÍÂ¤±¡¢´ÉÍý¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤â¾¯¤·²òÀâ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¶äºÂ¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ï¡¢²û¤Ë¤â¿´¤Ë¤â¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¿¶Éñ¤¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤·¤ß¤Ã¤¿¤ì¤¿¥±¥Á½¤¤¹Ô¤¤¤Ï¡ÖÉÔ¿è¡×¤È¤µ¤ì¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³°¤¤¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¡¼¥×¥Ü¥È¥ë¤ò»Ä¤ê¿ô¥»¥ó¥Á¤Î¾õÂÖ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡ÖÃË¤ÎÌ¾¤¬ÇÑ¤ë(¤¹¤¿¤ë)¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤â¤¦¤ªÂå¤ï¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö1ËÜÆþ¤ì¤Æµ¢¤ë¤è¡×¤È¸À¤¨¤ëÃËÀ¤¬¿è¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
4.¥¢¥Õ¥¿¡¼¸å¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤
¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÇä¾å¤ò³ÎÌó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÆ±È¼(½Ð¶ÐÁ°¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬¤ªµÒÍÍ¤È¿©»ö¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤½¤Î¸å°ì½ï¤Ë¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È)¡×¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼(±Ä¶È¸å¤Ë¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤ªµÒÍÍ¤¬¤ªÅ¹¤Î³°¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È)¡×¤Ï¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÌµµë¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¡×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¸å¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë¤Ï¡¢»Ä¶ÈÂå¤È¤·¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤ò¤ä¤äÂ¿¤á(1Ëü±ß¡Á)¤ËÅÏ¤¹¤Î¤¬°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¶äºÂ¤È¤¤¤¦³¹¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤«¤Ä¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤âÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¿¶Éñ¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Ç¹â¤¤¤ª¼÷»Ê¤ò¤´ÃÚÁö¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Þ¤ÇÍ×µá¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤è¡Á¥«¥Ä¥¢¥²²á¤®¤ë¡Á¡×¤Ç¤¹¤Ã¤Æ? ¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¡ÖÂ¼¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¶¿¤Ë½¾¤¨¡¢¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö²È¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¡×¤È¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿®Íê´Ø·¸¤¬À®Î©¤·¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
5.Æ±È¼°Ê³°¤Î³°½Ð¤ËÍ¶¤¦
¡ÖÅ¹³°(¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Î³°½Ð)¡×¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï·ù¤¬¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Î¤ª»Å»ö¤Ï¼ç¤ËÅ¹Æâ¤Ç¤ÎÀÜµÒ¶ÈÌ³¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤Î³°¤Ç¡¢¤½¤ì¤âÌµµë¤Ç¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ËÀÜµÒ¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òµá¤á¤ë¤Î¤ÏÌÀ³Î¤Ê¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÜµÒ¤Ê¤ó¤Æµá¤á¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À! ¥Ü¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥¥ß¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤ó¤À!¡×¤Ç¤¹¤Ã¤Æ? ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÀ®Î©¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¥Ü¥µ¥Ü¥µÆ¬¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÃ¤ÏÊ¹¤«¤º¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ð¤«¤ê¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÊ¢¤¬Î©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦?
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅ¹³°¡×¡á¡Ö¥Ç¡¼¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¤Èºø³Ð¤·¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ÈÎø¿ÍÆ±»Î¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Å¹³°¤Ç¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÀÜ¿¨¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹Â¦¤â¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Å¹³°¤Ç¤ÎÀÜ¿¨¤ò¸¶Â§¶Ø»ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ªÅ¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¾å¡¢¡ÖÌµµë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¤Î¤¬Å¹³°¡£¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªÅ¹°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È²á¤´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÆ±È¼¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
6.LINE¤¬¥Þ¥á
º£Ç¯¤Î¸µÃ¶¤â0»þ¤Á¤ç¤¦¤É¤Ë¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈLINE¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¿ôÌ¾¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤ÏÌÇÂ¿¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤â¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ËLINE¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤È¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¼ñÌ£¤ä¹¥¤ß¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢¤´ÍèÅ¹Í½Ìó°Ê³°¤Î¤´Ï¢Íí¤¬ÉÑÈË¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ÏÍ·¤Ó´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤é¤Ð¸À¤ï¤ì¤Ê¤¯¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎLINE¤Ç´ò¤·¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊLINE¡£
¡Öº£¤«¤é6¿Í¤¤¤±¤ë?¡×
¡ÖVIP¤¢¤¤¤Æ¤ë?¡×
¡ÖÍè½µ¤Î·îÍËÆü¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±È¼¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«?¡×
¡Öº£Æü¤¤¤ë?¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¸«¤Ï¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤LINE¤¬°ìÈÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¸µÃ¶¤Î0»þ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈLINE¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤·¤«»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ï³§¤µ¤ó¤Î¤ªÍ§¤À¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÊÌ³Ê¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÍ·¤ÓÊý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤ª¶â»ý¤Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤¯¤é¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤ò·Ú¤ó¤¸¤ë¹Ô¤¤¤Ï¡ÖÉÔ¿è¡×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¿è¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿¶Éñ¤¤¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë³¹¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤ØÄÌ¤¤¡¢Í·¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó¡Ö¶äºÂ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¶äºÂ¤Ï¾¯¡¹¤Ï·ø¶ì¤·¤¤³¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡£
Â¾¤Î³¹¤Î¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤ä¥¥ã¥Ð¥¯¥é¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡ÖÆÃÊÌ´¶¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¤ÏÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó ¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó 1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô½Ð¿È¡£´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçºåËÌ¿·ÃÏ¤Ç¥¥ã¥Ð¾î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¶Ð¤á¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
