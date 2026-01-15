¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÂå¼Õ¤Î¶Ê¤¬¤ê³Ñ¡×¤Ï²¿ºÐ¤«¤é? Æâ²Ê°å¤¬»ØÅ¦¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÌµÍý¤Ê¤¯¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤àÊýË¡¤È¤Ï
¼«Á³¿©¸¦¤Ï1·î14Æü¡¢¡ÖÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤ë"¤ª¼ò¤ÎÓÏ¹¥¤ÈÂÎ¤ÎÊÑ²½"¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2026Ç¯1·î5Æü¡Á1·î6Æü¡¢½µ1²ó°Ê¾å°û¼ò¤¹¤ë30¡Á50Âå¤ÎÃË½÷503¿Í¤ª¤è¤ÓÆâ²Ê°å501¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡û¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë°û¤ß¤¹¤®¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤ÏÌóÈ¾¿ô
¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¹¤®¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?/¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤è¤¯°û¤ó¤À¤ª¼ò¤Î¼ïÎà¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¡Ö¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¹¤®¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö¶¯¤¯´¶¤¸¤ë(18.5%)¡×¡Ö¤ä¤ä´¶¤¸¤ë(34.8%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢µ×¡¹¤Î¿ÆËÓ¤äµÙ²Ë¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â°û¼òÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ÂÂÖ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤ª¼ò¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤ê½á³ê¤Ë¤µ¤»¤ë1¤Ä¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Å¬ÎÌ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡Ö¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤è¤¯°û¤ó¤À¤ª¼ò¤Î¼ïÎà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë(84.3%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥µ¥ï¡¼¡¦¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤(36.6%)¡×¡ÖÆüËÜ¼ò(34.0%)¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ó¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢ºÇ½é¤Î°ìÇÕ¤«¤é¿©»öÃæ¤Þ¤ÇÄÌ¤·¤Æ°û¤á¤ë¡Ö¥Ó¡¼¥ë¡×¤Îº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥µ¥ï¡¼¡¦¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡×¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¤ò°û¤ó¤À¿Í¤âÌó3³ä¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ª¼ò¤ÎÁª¤ÓÊý¼«ÂÎ¤ËÊÑ²½¤ÏÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
20ÂåÁ°È¾¤´¤í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ª¼ò¤Î¹¥¤ß¤ÏÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¤«?
¡Ö20ÂåÁ°È¾¤´¤í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ª¼ò¤Î¹¥¤ß¤ÏÊÑ²½¤·¤¿¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó7³ä¤¬¡ÖÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿(21.5%)¡×¡Ö¤ä¤äÊÑ²½¤·¤¿(43.7%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¤ª¼ò¤Î¹¥¤ß¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡û¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÀÍâÆü¤ÎÂÎÄ´¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÌó6³ä
Á°Ìä¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¼ò¤Î¹¥¤ß¡×¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ª¼ò¤Î¹¥¤ß¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢ÂÎ¼Á¤äÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡£¼¡¤Ë20ÂåÁ°È¾¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÀÍâÆü¤ÎÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
20ÂåÁ°È¾¤´¤í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÀÍâÆü¤ÎÂÎÄ´(¿ì¤¤¤ä¤¹¤µ¡¦»Ä¤êÊý¤Ê¤É)¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?/¤½¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¹¤«?
¡Ö20ÂåÁ°È¾¤´¤í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÀÍâÆü¤ÎÂÎÄ´(¿ì¤¤¤ä¤¹¤µ¡¦»Ä¤êÊý¤Ê¤É)¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó6³ä¤¬¡Ö¶¯¤¯´¶¤¸¤ë(18.1%)¡×¡Ö¤ä¤ä´¶¤¸¤ë(40.2%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
Á°¤Î¼ÁÌä¤Ç¡Ö¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²óÉü¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿(40.3%)¡×¡Ö¿ì¤¤¤¬Ä¹°ú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿(39.3%)¡×¡Ö¿²Íî¤Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿(36.5%)¡×¤¬¾å°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö°ÊÁ°¤Ê¤é°ìÈÕ¿²¤ì¤Ð¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÍâÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢²óÉüÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä»Å»ö¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡ûÂå¼Õµ¡Ç½¤Î¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤Ï¡Ö30Âå¸åÈ¾¡×
¤³¤¦¤·¤¿½µ1²ó°Ê¾å°û¼ò¤¹¤ë30¡Á50Âå¤ÎÃË½÷¤Î¼Â´¶¤ËÂÐ¤·¡¢ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë°å»Õ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÆâ²Ê°å¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤É°û¼òÎÌ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ï¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²òÂ®ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?/²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÂå¼Õ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Æ¶Á¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ëÅÀ¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«?
¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤É°û¼òÎÌ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ï¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²òÂ®ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢9³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¶¯¤¯´¶¤¸¤ë(47.9%)¡×¡Ö¤ä¤ä´¶¤¸¤ë(49.5%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Î°å»Õ¤¬¡¢°û¼òÎÌ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Î²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬²òÂ®ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Î±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢°û¼òÎÌ¤¬Áý¤¨¤¬¤Á¤ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÎÂå¼Õ¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ò¾å²ó¤ëÉé²Ù¤¬´ÎÂ¡¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤ª¼ò¤ÎÈ´¤±¤Ë¤¯¤µ¡×¤ä¡ÖÂÎÄ´¤ÎÌá¤ê¤ÎÃÙ¤µ¡×¤¬¸²Ãø¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Á°¤Î¼ÁÌä¤Ç¡Ö¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡Ö²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÂå¼Õ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Æ¶Á¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ëÅÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¾¯ÎÌ¤Ç¤â¿ì¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë(55.7%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿°å»Õ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö´Îµ¡Ç½¿ôÃÍ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë(43.7%)¡×¡Ö¿ì¤¤¤¬È´¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë(42.2%)¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¼ò¤Ë¶¯¤¤¡×¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤â¡¢Âå¼Õµ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤Ç¿ì¤¤¤Î²ó¤ê¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÊ¬²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Éé¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤´ÎÂ¡¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¡¢ÀìÌç²È¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²òÂ®ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢²¿ºÐ¤´¤í¤«¤é¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
¡Ö²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²òÂ®ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢²¿ºÐ¤´¤í¤«¤é¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö30Âå¸åÈ¾(27.5%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö40ÂåÁ°È¾(26.8%)¡×¡Ö40Âå¸åÈ¾(20.7%)¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö30Âå¸åÈ¾¡Á40Âå¡×¤Ë²óÅú¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó8³ä¤¬¤³¤ÎÇ¯Âå¤ò¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬²òÂ®ÅÙ¤Î¶Ê¤¬¤ê³Ñ¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡û"ÌµÍý¤Ê¤¯¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à"¤¿¤á¤ÎÀ¸³è½¬´·¤È¤Ï
²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤Î¹¥¤ß¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÍ×°ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«?/Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÌµÍý¤Ê¤¯¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¿ä¾©¤¹¤ëÀ¸³è½¬´·¡¦¥»¥ë¥Õ¥±¥¢ÊýË¡¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
°ú¤Â³¤Æâ²Ê°å¤Ë¡¢¡Ö²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤Î¹¥¤ß¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÍ×°ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÂå¼Õµ¡Ç½¤ÎÊÑ²½(45.9%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¾Ã²½´ï·Ï¤ÎÊÑ²½(42.3%)¡×¡ÖÓÌ³Ð¤ÎÊÑ²½(34.5%)¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì£³Ð¡¦ÓÌ³Ð¤ÎÊÑ²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ä¿©»ö¤ò½èÍý¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¼ò¡×¤Î¼ïÎà¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£»é¤Ã¤³¤¤¤â¤Î¤ä»É·ã¤Î¶¯¤¤¤ª¼ò¤òÈò¤±¡¢¿ÈÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÉ±ÒËÜÇ½¤Ë¶á¤¤È¿±þ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÌµÍý¤Ê¤¯¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¿ä¾©¤¹¤ëÀ¸³è½¬´·¡¦¥»¥ë¥Õ¥±¥¢ÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÅ¬ÎÌ¤Î°û¼ò¤ò¿´¤¬¤±¤ë(43.3%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖµÙ´ÎÆü¤òÀß¤±¤ë(42.5%)¡×¡Ö°û¼ò¤Î¹ç´Ö¤Ë¿å¤Þ¤¿¤ÏÃº»À¿å¤ò°û¤à(32.5%)¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÅ¬ÎÌ¡×¤ä¡ÖµÙ´ÎÆü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê°û¼ò½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Âå¼ÕÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¿ÈÂÎ¤òÏ«¤ï¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÁíÉé²Ù¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¼«¿È¤ÎÂÎ¼ÁÊÑ²½¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö°û¤ßÊý¡×¤Ø¤È°Õ¼±Åª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤òÓÏ¤à¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡û¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë°û¤ß¤¹¤®¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤ÏÌóÈ¾¿ô
¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤¹¤®¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?/¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤è¤¯°û¤ó¤À¤ª¼ò¤Î¼ïÎà¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
¡Ö¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡Ö¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤è¤¯°û¤ó¤À¤ª¼ò¤Î¼ïÎà¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥ë(84.3%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¥µ¥ï¡¼¡¦¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤(36.6%)¡×¡ÖÆüËÜ¼ò(34.0%)¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ó¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢ºÇ½é¤Î°ìÇÕ¤«¤é¿©»öÃæ¤Þ¤ÇÄÌ¤·¤Æ°û¤á¤ë¡Ö¥Ó¡¼¥ë¡×¤Îº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥µ¥ï¡¼¡¦¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¡×¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¤ò°û¤ó¤À¿Í¤âÌó3³ä¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ª¼ò¤ÎÁª¤ÓÊý¼«ÂÎ¤ËÊÑ²½¤ÏÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
20ÂåÁ°È¾¤´¤í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ª¼ò¤Î¹¥¤ß¤ÏÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¤«?
¡Ö20ÂåÁ°È¾¤´¤í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ª¼ò¤Î¹¥¤ß¤ÏÊÑ²½¤·¤¿¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó7³ä¤¬¡ÖÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿(21.5%)¡×¡Ö¤ä¤äÊÑ²½¤·¤¿(43.7%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¤ª¼ò¤Î¹¥¤ß¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡û¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÀÍâÆü¤ÎÂÎÄ´¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÌó6³ä
Á°Ìä¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¼ò¤Î¹¥¤ß¡×¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ª¼ò¤Î¹¥¤ß¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢ÂÎ¼Á¤äÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡£¼¡¤Ë20ÂåÁ°È¾¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÀÍâÆü¤ÎÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡£
20ÂåÁ°È¾¤´¤í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÀÍâÆü¤ÎÂÎÄ´(¿ì¤¤¤ä¤¹¤µ¡¦»Ä¤êÊý¤Ê¤É)¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?/¤½¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¹¤«?
¡Ö20ÂåÁ°È¾¤´¤í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÀÍâÆü¤ÎÂÎÄ´(¿ì¤¤¤ä¤¹¤µ¡¦»Ä¤êÊý¤Ê¤É)¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó6³ä¤¬¡Ö¶¯¤¯´¶¤¸¤ë(18.1%)¡×¡Ö¤ä¤ä´¶¤¸¤ë(40.2%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
Á°¤Î¼ÁÌä¤Ç¡Ö¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²óÉü¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿(40.3%)¡×¡Ö¿ì¤¤¤¬Ä¹°ú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿(39.3%)¡×¡Ö¿²Íî¤Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿(36.5%)¡×¤¬¾å°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö°ÊÁ°¤Ê¤é°ìÈÕ¿²¤ì¤Ð¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÍâÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢²óÉüÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä»Å»ö¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡ûÂå¼Õµ¡Ç½¤Î¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤Ï¡Ö30Âå¸åÈ¾¡×
¤³¤¦¤·¤¿½µ1²ó°Ê¾å°û¼ò¤¹¤ë30¡Á50Âå¤ÎÃË½÷¤Î¼Â´¶¤ËÂÐ¤·¡¢ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë°å»Õ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÆâ²Ê°å¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤É°û¼òÎÌ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ï¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²òÂ®ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?/²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÂå¼Õ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Æ¶Á¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ëÅÀ¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«?
¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤É°û¼òÎÌ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ï¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²òÂ®ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢9³ä°Ê¾å¤¬¡Ö¶¯¤¯´¶¤¸¤ë(47.9%)¡×¡Ö¤ä¤ä´¶¤¸¤ë(49.5%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Î°å»Õ¤¬¡¢°û¼òÎÌ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Î²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬²òÂ®ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Î±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢°û¼òÎÌ¤¬Áý¤¨¤¬¤Á¤ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÎÂå¼Õ¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ò¾å²ó¤ëÉé²Ù¤¬´ÎÂ¡¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤ª¼ò¤ÎÈ´¤±¤Ë¤¯¤µ¡×¤ä¡ÖÂÎÄ´¤ÎÌá¤ê¤ÎÃÙ¤µ¡×¤¬¸²Ãø¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Á°¤Î¼ÁÌä¤Ç¡Ö¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡Ö²ÃÎð¤ËÈ¼¤¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÂå¼Õ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Æ¶Á¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ëÅÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¾¯ÎÌ¤Ç¤â¿ì¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë(55.7%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿°å»Õ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö´Îµ¡Ç½¿ôÃÍ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë(43.7%)¡×¡Ö¿ì¤¤¤¬È´¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë(42.2%)¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¼ò¤Ë¶¯¤¤¡×¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤â¡¢Âå¼Õµ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤Ç¿ì¤¤¤Î²ó¤ê¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÊ¬²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Éé¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤´ÎÂ¡¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¡¢ÀìÌç²È¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²òÂ®ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢²¿ºÐ¤´¤í¤«¤é¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
¡Ö²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊ¬²òÂ®ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢²¿ºÐ¤´¤í¤«¤é¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö30Âå¸åÈ¾(27.5%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö40ÂåÁ°È¾(26.8%)¡×¡Ö40Âå¸åÈ¾(20.7%)¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö30Âå¸åÈ¾¡Á40Âå¡×¤Ë²óÅú¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó8³ä¤¬¤³¤ÎÇ¯Âå¤ò¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬²òÂ®ÅÙ¤Î¶Ê¤¬¤ê³Ñ¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡û"ÌµÍý¤Ê¤¯¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à"¤¿¤á¤ÎÀ¸³è½¬´·¤È¤Ï
²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤Î¹¥¤ß¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÍ×°ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«?/Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÌµÍý¤Ê¤¯¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¿ä¾©¤¹¤ëÀ¸³è½¬´·¡¦¥»¥ë¥Õ¥±¥¢ÊýË¡¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?
°ú¤Â³¤Æâ²Ê°å¤Ë¡¢¡Ö²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤Î¹¥¤ß¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÍ×°ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÂå¼Õµ¡Ç½¤ÎÊÑ²½(45.9%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¾Ã²½´ï·Ï¤ÎÊÑ²½(42.3%)¡×¡ÖÓÌ³Ð¤ÎÊÑ²½(34.5%)¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì£³Ð¡¦ÓÌ³Ð¤ÎÊÑ²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ä¿©»ö¤ò½èÍý¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ª¼ò¡×¤Î¼ïÎà¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£»é¤Ã¤³¤¤¤â¤Î¤ä»É·ã¤Î¶¯¤¤¤ª¼ò¤òÈò¤±¡¢¿ÈÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÉ±ÒËÜÇ½¤Ë¶á¤¤È¿±þ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÌµÍý¤Ê¤¯¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢°å»Õ¤È¤·¤Æ¿ä¾©¤¹¤ëÀ¸³è½¬´·¡¦¥»¥ë¥Õ¥±¥¢ÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÅ¬ÎÌ¤Î°û¼ò¤ò¿´¤¬¤±¤ë(43.3%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖµÙ´ÎÆü¤òÀß¤±¤ë(42.5%)¡×¡Ö°û¼ò¤Î¹ç´Ö¤Ë¿å¤Þ¤¿¤ÏÃº»À¿å¤ò°û¤à(32.5%)¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÅ¬ÎÌ¡×¤ä¡ÖµÙ´ÎÆü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê°û¼ò½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Âå¼ÕÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¿ÈÂÎ¤òÏ«¤ï¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÁíÉé²Ù¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¼«¿È¤ÎÂÎ¼ÁÊÑ²½¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö°û¤ßÊý¡×¤Ø¤È°Õ¼±Åª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤òÓÏ¤à¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£