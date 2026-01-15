ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¡¼ç±é±Ç²è¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤·¤Î¡È°ÛÍÍ¤ÊÄÀÌÛ¡É¡¢¿¼¹ï¤Ê¡È¥¬¥µÆþ¤ì¡ÉÍ¾ÇÈ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È THE MOVIE¡Ù¤¬¡¢2·î13Æü¤«¤é240°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇPrime Video¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£1·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢Â³ÊÔ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¡È°ÛÊÑ¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±ºîÉÊ¤Ï¡¢¡ØÂè10²ó³«¹â·ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿º´¡¹ÎÃ»Ò¤Î¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È ¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¡Ù¤¬¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯3·î¤ËPrime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢2025Ç¯5·î¤«¤é6·î¤Þ¤ÇNHKÁí¹ç¤Ç¤âÊüÁ÷¡£Âç¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î±Ç²èÈÇ¤Ç¤Ï¥á¥¥·¥³¤òÉñÂæ¤ËÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê±Ç²è»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Â³ÊÔ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é½Ð±é¤·¤¿¸þ°æÍý¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¡¢¾ëÅÄÍ¥¡¢±óÆ£·û°ì¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÎÂ³Åê¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£X¾å¤Ë¤Ï¡¢¡ÔÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é´ò¤·¤¤¡Õ¡Ô¥É¥é¥Þ¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤éÂ³ÊÔ³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¡Õ¤È¡¢ºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â´¿´î¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é±Ç²è¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Á°½Ð¤Î±Ç²è»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ç±é¤ÎÊÆÁÒ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Î±Ç²è²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢6·î19Æü¤ËÆ±ºî¤ÎÂ³ÊÔ·èÄê¤òÊó¹ð¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
¡¡ÊÆÁÒ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊËãÌô¼èÄùÉô¤Ë¤è¤ê¼«Âð¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢10·î¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å12·î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡È¥¬¥µÆþ¤ì¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¡Ô¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤µ¤é¤ËÀ¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ô»ä¤Î¿´¿È¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È¿È¤Î·éÇò¤ò¶¯Ä´¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤òÍ½ÄêÄÌ¤ê¸ø³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤ÏÉ¬»ê¡£ÊóÆ»¤«¤é¤ï¤º¤«3¥«·î¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï»þ´ü¾°Áá¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ºîÉÊ¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡¢º£ÊÆÁÒ¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£