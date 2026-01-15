au PAY¡¢ºÇÂçÁ´³ÛÁêÅö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó - Í×¥¨¥ó¥È¥ê¡¼2·î28Æü¤Þ¤Ç
KDDI¤Ï1·î14Æü¡¢¡Öau PAY(au¤«¤ó¤¿¤ó·èºÑ)ºÇÂçÁ´³ÛÁêÅöPonta¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
au PAY(au¤«¤ó¤¿¤ó·èºÑ)ºÇÂçÁ´³ÛÁêÅöPonta¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
au PAY(au¤«¤ó¤¿¤ó·èºÑ)¤Ï¡¢au ID¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ê¤É¤ò·î¡¹¤ÎÄÌ¿®ÎÁ¶â¤È°ì½ï¤Ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£au PAY ¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¥¯¡¼¥Ý¥ó³ÍÆÀ¤äÍøÍÑÍúÎò¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤¬°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¡¢ÊØÍø¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÄÌ»»3,000±ß°Ê¾å»ÙÊ§¤¦¤È¡¢»ÙÊ§¤¤¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÃêÁª¤ÇºÇÂçÁ´³ÛÁêÅö¤ÎPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë(¾å¸Â30,000¥Ý¥¤¥ó¥È)¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤È»ÙÊ§¤¤¤Î½çÈÖ¤ÏÉÔÌä¡£
ÄÌ»»30,000±ß°Ê¾å¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ç¤Ï¹ç·×50Ì¾¤Ë30,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢10,000±ß°Ê¾å¤Ç¤Ï¹ç·×100Ì¾¤Ë10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢5,000±ß°Ê¾å¤Ç¤Ï¹ç·×500Ì¾¤Ë5,000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢3,000±ß°Ê¾å¤Ç¤Ï¹ç·×1,000Ì¾¤Ë3,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¯¡¼¥Ý¥óÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÅöÁª³ÎÎ¨¤¬10ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î14Æü¡Á2·î28Æü¤Þ¤Ç¡£
