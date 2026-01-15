¡Ö¥Î¥Î¥¬¡×»²²Ã¡¦¤Õ¤ß¤Î¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉñÂæÎ¢¡¦º£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¸ì¤ë ¥é¥¸¥ªÀ¸½Ð±é·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡ÛHANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¿Íµ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖNo No Girls¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¤Õ¤ß¤Î¤¬¡¢1·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSTART LINE¡×¡ÊJ-WAVE¡¿Ëè½µ¶âÍË16»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤¹¤ë¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡ÖNo No Girls¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¼çºË¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹·¿¥ì¡¼¥Ù¥ë ¡ÖNO LABEL ARTISTS¡× ¤ÎÂè1ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Õ¤ß¤Î¡£1·î16ÆüÊüÁ÷¤ÎËÜÈÖÁÈÆâ¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ü´ÖÃæ¤ÎÉñÂæÎ¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¤Õ¤ß¤Î¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤ÎJ-WAVE¥¹¥¿¥¸¥ªÀ¸½Ð±é
¢¡ÈÖÁÈ³µÍ×
ÊüÁ÷¶É¡§J-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë
ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§START LINE
ÊüÁ÷Æü»þ¡§1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë16¡§30¡Ý20¡§00
¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡§Ä¹Ã«Àî¥ß¥é
¥²¥¹¥È¡§¤Õ¤ß¤Î
