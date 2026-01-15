¡ÖÂç¥ê¡¼¥°ÃÇÇ°¡×ÊóÆ»¤ÎÂ§ËÜ¹·Âç¡¢¼±¼Ô¤¬¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¹ñÆâµåÃÄ...FAÊä½þ¥Í¥Ã¥¯¤â¡Ö3²¯±ß°Ê¾åÀÑ¤à²ÁÃÍ¤¢¤ë¡×
¥×¥íÌîµåÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Ìîµå²òÀâ¼Ô¤Î´äËÜÊÙ»á¡Ê54¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢³ÚÅ·¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤Î°ÜÀÒÀè¸õÊä¤È¤·¤Æºå¿À¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖµîÇ¯¤³¤½¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µå¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È°ìµéÉÊ¡×
¡Ö¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡Ê¥¦¥§¥ÖÈÇ¡Ë¤Ï14Æü¡¢Â§ËÜ¤¬Âç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÃÇÇ°¤·¡¢¹ñÆâ¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â§ËÜ¤Î¤â¤È¤ËÂç¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆÏ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¹ñÆâµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
´äËÜ»á¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤Ç¡¢Â§ËÜ¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñÆâ¤ÎµåÃÄ¤Ï¤Û¤·¤¤¡£¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¾ò·ï¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â§ËÜ¤Ï¥×¥í13Ç¯ÌÜ¤Î25Ç¯¤Ï¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢56»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·3¾¡4ÇÔ16¥»¡¼¥Ö10¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.05¤òµÏ¿¡£²áµî¤Ë¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢15¾¡¤ò2ÅÙ¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â§ËÜ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë´äËÜ»á¤Ï¡¢¡ÖµîÇ¯¤³¤½¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µå¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È°ìµéÉÊ¡£¤À¤«¤é¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë¤«¡£Èà¤Î¾ì¹ç¡¢¿ÍÅªÊä½þ¤¬É¬Í×¤ÊA¥é¥ó¥¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤¹¤«¡£³Æ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Â§ËÜ¤ò¤É¤Î¾ìÌÌ¤ÇÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤«¡£¡ÊÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¡Ë¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤â¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¡¢¡Ö´ØÀ¾½Ð¿È¤ÎÂ§ËÜ¡¢ºå¿À¤É¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤«¡©¡×
¡ÖÀèÈ¯¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¡£´Ë¤¤¥«¡¼¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ã¥È¡Ê¥Ü¡¼¥ë¡Ë·Ï¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Íî¤Á¤ëµå¤â¤¢¤ë¡£µå¼ï¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤È1½äÌÜ¡¢2½äÌÜ¤ÈÊ£¿ô²óÂÐÀï¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ú¤½Ð¤·¤òÁªÂò¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£ÀèÈ¯¤ÇÃæ6Æü¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤»¤ë¡£Èà¤ËÀÕÇ¤¤òÍ¿¤¨¡¢¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢2·å¡Ê¾¡Íø¡Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Ã»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÅ¬À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â§ËÜ¤ÎÇ¯Êð¤Ï3²¯±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¡¢FA°ÜÀÒ¤ÎºÝ¤Ë¡¢¿ÍÅªÊä½þ¤â¤·¤¯¤Ï¶âÁ¬Êä½þ¤¬È¼¤¦A¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£35ºÐ¤ÎÇ¯Îð¤Ë²Ã¤¨¡¢FAÊä½þÌäÂê¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢´äËÜ»á¤Ï¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡ÖÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ê¤òÅê¤²¤ëÅê¼ê¡Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÃµ¤·¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡£µîÇ¯¤ÎÇ¯Êð¤Ï3²¯±ß¡£¤½¤ì°Ê¾å¤òÀÑ¤à²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¡£¿ÍÅªÊä½þ¤â¶âÁ¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÃÍ¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤é°ÜÀÒÀè¸õÊä¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£Èà¤ÏÊÑ²½µå¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤À¤·¡¢¥¬¥é¥Ã¤È´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¡£Èà¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤é¥»¥ó¥È¥é¥ë¥ê¡¼¥°¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡£´ØÀ¾½Ð¿È¤ÎÂ§ËÜ¡¢ºå¿À¤É¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤«¡©Í¥¾¡¤·¤Æ»ñ¶â¤âËÉÙ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢Åêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¤¤¦¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¡£¡Êºå¿À¤Î¡ËÆ£Àî¡Êµå»ù¡Ë´ÆÆÄ¤ÈÁêÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤È¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¡©ºå¿À¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡×
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÚÅ·¤ÎÀÐ°æ°ìµ×GM¡Ê52¡Ë¤Ï15Æü¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Â§ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤Ìîµå¿ÍÀ¸¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬¤Ç¤¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
