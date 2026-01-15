【ROPÉ PICNIC × ハローキティ】待ってましたーーッ！ 完売前に狙いたい♡「コラボアイテム」

【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、ハローキティとのコラボアイテムが登場！ トップスや小物など複数ラインナップされています。そのなかから今回は、甘さを程よく抑えたデザインで大人も着こなしやすいスウェットトップスと、かわいいトートバッグをご紹介。大人コーデに遊び心をプラスできそうなので、完売前にぜひチェックしてみて。

甘さを程よく抑えたデザインで大人かわいいを演出

【ROPÉ PICNIC】「【ROPÉ PICNIC × ハローキティ】ボートネック裏毛プルオーバー」\5,489（税込）

胸元にちょこんとあしらわれたキティのリボンが目を引く裏毛プルオーバー。背面には控えめな配色でキティが描かれており、大人コーデにも取り入れやすい一枚です。ボートネックで首元がすっきり見えるのもポイント。KIDSサイズも展開されているので、子どもとのリンクコーデも楽しめます。こちらのチャコール・キナリ・ピンクの全3色展開。カラーによって絵柄が異なるので、チェックしてみて。

持つだけで気分が上がりそうな主役級トートバッグ

【ROPÉ PICNIC】「【ROPÉ PICNIC × ハローキティ】「アクリルチャーム付きトートバッグ」\5,489（税込）

フロントに大きくデザインされたキティと、揺れるアクリルチャームが特別感を演出するバッグ。コーデのアクセントとして映えそうです。上品な素材感とクラシカルな配色で甘さを抑えたバッグは、大人女性の着こなしに程よい遊び心をプラスできそう。全2色展開。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M