½é¥³¥é¥Ü³«ºÅÃæ¡ª¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡ß¥Á¥§¥´¥·¥à¡×ÉÁ¤²¼¤í¤·¡È¤ª¼é¤ê¡É¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ä¥°¥Ã¥º¤â¡¡2·î1Æü¤Þ¤Ç
¡¡²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤¬¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ ¡Ö¥Á¥§¥´¥·¥à¡× ¤È½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥§¥´¥·¥à¡×¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÇÌÀ¤ë¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¡¢¤ª¤¹¤·¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯¤ä¤ª¼é¤ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤¤Î¾¦ÉÊ¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥´¥·¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡¡Á´9¼ï¡ËÉÕ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬3¼ïÎà¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´Ú¹ñ¥Á¥å¥â¥Ã¥ÑÉ÷Êñ¤ß¡×¡Ê250±ß¡Á¡Ë¤Ï¡¢¤´¤ÞÌý¤¬¹á¤ë¤·¤ã¤ê¤Ë¥Ô¥ê¿É¥æ¥Ã¥±É÷¥µ¡¼¥â¥ó¡¢¥¥à¥Á¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¥µ¡¼¥â¥ó¥¢¥Ü¥«¥É¡×¡Ê250±ß¡Á¡Ë¤Ï¥¹¥é¥¤¥¹¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Î¾å¤Ë¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¸¥Ï¥à¥Ð¥¸¥ë¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡×¡Ê250±ß¡Á¡Ë¤Ï¥Ð¥¸¥ë¤Î¹á¤ê¤ÈÀ¸¥Ï¥à¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¥Ô¥Ã¥¯Î¢ÌÌ¤ÎÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤ª¼é¤ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡¡Á´8¼ï¡ËÉÕ¤¤Î¡Öçõ¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÉ÷¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ê400±ß¡Á¡Ë¤Ï¡¢¹ñ»ºçõ¤ò»È¤Ã¤¿¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÉ÷Ì£¤Î¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Ë´¨Å·¥¼¥ê¡¼¤ä¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤ª¼é¤ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥·¥í¡¼5¡óOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥§¥´¥·¥à¸ÂÄê¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÉÕ¤ ¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡×¡Ê1240±ß¡Á¡Ë¤¬1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö¥Á¥§¥´¥·¥à¸ÂÄê¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤ ¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡×¡Ê1240±ß¡Á¡Ë¤¬1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥°¥Ã¥º¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì4¼ïÎà¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë´ü´ÖÃæ¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢ÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¤¤¤¤¤Í¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ö¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¤Ç»È¤¨¤ë¤ª¿©»ö·ô10000±ßÊ¬¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥·¥í¡¼¤È¥Á¥§¥´¥·¥à¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ý¤Áµ¢¤êÀìÌçÅ¹¡Ö¥¹¥·¥í¡¼ To Go¡×¤È¡ÖµþÃ®¡¦¥¹¥·¥í¡¼¡×¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß¡£