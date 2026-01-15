¥¬¥Á¤Ç·ã»÷¡È2¥·¥ç¡É¡ª41ºÐ¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ö¤Ä¤¤¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×3000Ç¯Á°¤ÎµðÂçÁü¤È´é¤¬Ž¢´°Á´¤Ë°ìÃ×Ž£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¤ÎÂç¿Ü²ì·ò¹ä(41)¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«Ê¬¤Î´é¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊµðÂçÀÐÁü¤È¤Î¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤Þ¤ê¤Î·ã»÷¤Ö¤ê¡Ä¡Ö¥â¥Ç¥ë¤È»×¤¦¥ì¥Ù¥ë¡×
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¾Ð¤¤ÈÓÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Æ¥¯¥Æ¥¯Âç´îÍø¤Î¥í¥±¤Ç¤·¤¿¡£¥í¥±¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ä¤¤¤Ë±½¤ÎÀÐÁü¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆàÎÉ¡¦Å·ÍýÂç³ØÉÕÂ°¤ÎÇîÊª´Û¡ÖÅ·Íý»²¹Í´Û¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¥ë¥á¥«ÀÐÆ¬Áü¡×¤È¤Î¼«»£¤ê¼Ì¿¿¡£Ìó3000Ç¯Á°¤Ë±É¤¨¤¿¥á¥¥·¥³ºÇ¸Å¤Î¡Ö¥ª¥ë¥á¥«Ê¸ÌÀ¡×»þÂå¤ÎÀÐÁü¥ì¥×¥ê¥«¤Ç¡¢¹â¤µ2¥áー¥È¥ë37¥»¥ó¥Á¤ÎµðÂç¤Ê´é¤ÏÂç¿Ü²ì¤È¡È¤¦¤êÆó¤Ä¡É¤À¡£
¡¡Âç¿Ü²ì¤â¡ÖSNS¤Ê¤É¤Ç¡ØÂç¿Ü²ìÈ¯¸«¡Ù¤ä¡ØÂç¿Ü²ì¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤ó¡Ù¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤òÅÙ¡¹¸«¤«¤±¤¿ÀÐÁü¡£¤¢¤Ä¤Þ¤ì¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¤Ë¤â¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤é¤·¤¤ÀÐÁü¡£²ñ¤¨¤¿¡£´ò¤·¤¤¡×¤ÈÇ°´ê¤ÎÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´¶·ã¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î·ã»÷¤Ö¤ê¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´～¤¤!¤É¤¦¸«¤Æ¤âÂç¿Ü²ì¤Á¤ã¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤ç¤¦!¡×¡Ö»÷¤¹¤®!ÁÐ»Ò¤«¤è¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤È»×¤¦¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¤½¤³¤Ï¤«¤È¤Ê¤¯¥ª¥«¥ê¥Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¡£¡£¡£¡×¡Ö´°Á´¤Ë°ìÃ×¡×¡ÖÀèÁÄ¤ä¤ó¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¤ÏÂç¿Ü²ì¤ÈÈî¸åÍµÇ·¤Î2¿Í¤Ç2009Ç¯·ëÀ®¡£2016Ç¯¡¢ABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥êÍ¥¾¡¡£Âç¿Ü²ì¤Ï¥Ô¥ó¤Ç¤â2019Ç¯R-1¤°¤é¤ó¤×¤ê½àÍ¥¾¡¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡ÖºÂ²¦¡×¤Ç21ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
