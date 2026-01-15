¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖCOMIC LuPIA¡Ê¥ë¥Ô¥¢¡Ë¡×»ÏÆ°¡ª¡È¥¤¥±¥ª¥¸¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¡É¿·Ï¢ºÜ¤¬1/15¥¹¥¿¡¼¥È
¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥³¥ß¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖCOMIC LuPIA¡Ê¥ë¥Ô¥¢¡Ë¡× ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡£ËÜÆü¡¢Âè1ºî¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¼Ì¿¿¡Û¤¹¤Ù¤Æ¤Î²èÁü¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡ÖCOMIC LuPIA¡×¤Ï¡¢¡ÈÆÉ¤à¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Æü¾ï¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¿´¤ò°Ñ¤Í¤é¤ì¤ëÊª¸ìÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¡£
Å®°¦¡¦°ÛÀ¤³¦Îø°¦¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ê¤É¡¢´¶¾ð¤Ë¿¼¤¯´ó¤êÅº¤¦ºîÉÊ¤ò¼´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ß¥Ã¥¯ºîÉÊ¤¬Å¸³«¡£º£¸å¤Ï¼«¼Ò¤Ç¤Î±ÇÁü²½¡¦ÉñÂæ²½¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È²½¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿³ÑÅª¤ÊÅ¸³«¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ËÜÆü¡¢Âè1ÃÆ¥ê¥ê¡¼¥¹ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ø¥¤¥±¥ª¥¸²¦ÄïÅÂ²¼¤È¤ÎÇò¤¤·ëº§¡Á·¯¤ò°¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿Ã¶ÆáÍÍ¤¬²áÊÝ¸î¤ËÅ®°¦¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡Á¡Ù¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£
»à¤ò³Ð¸ç¤·¤¿Çì¼ßÎá¾î¥¹¥Æ¥é¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥¤¥±¥ª¥¸¡É¤Ê²¦Äï¥¸¥§¥é¥ë¥É¡£20ºÐ¤ÎÇ¯¤Îº¹¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¤¸¤ì´Å¤¹¤ì°ã¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Ë¤Æ1·î15Æü¡ÊÌÚ¡ËAM0:00¡Á¤è¤êÏ¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤Þ¤¿WEB¥µ¥¤¥È¡Ö¥¦¥ì¤Ô¤¢Áí¸¦¡×Æâ¤Ç¤Ï¡¢1ÏÃ¤¬ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCOMIC LuPIA¡×¤Ç¤Ï¡¢ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ª¤è¤Ó¿Íµ¤¸¶ºî¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊ¤ò½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¡£2·î°Ê¹ß¤Ë¤Ï¿·Ï¢ºÜ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¡ÖCOMIC LuPIA¡×¸ø¼°SNS¡Ê X¡§@comiclupia¡Ë¤Ê¤É¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
¡üºîÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸²¦ÄïÅÂ²¼¤È¤ÎÇò¤¤·ëº§¡Á·¯¤ò°¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿Ã¶ÆáÍÍ¤¬²áÊÝ¸î¤ËÅ®°¦¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡Á¡×
¤¢¤é¤¹¤¸¡§
¡Ö·¯¤ò°¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¡½¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢²áÊÝ¸î¤Ê¥¤¥±¥ª¥¸²¦ÄïÅÂ²¼¤ÎÅ®°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
º§Ìó¼Ô¤Î²¦ÂÀ»Ò¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ë¤«¤éÆÍÁ³º§Ìó¤òÇË´þ¤µ¤ì¡¢
µï¾ì½ê¤ò¼º¤¤¡¢»à¤ò¤â³Ð¸ç¤·¤¿Çì¼ßÎá¾î¥¹¥Æ¥é¡£
º¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢20ºÐÇ¯¾å¤Ç½Â¤¤¡¢²¦Äï¥¸¥§¥é¥ë¥É¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Îµáº§¡£
Çò¤¤·ëº§¡¢¤¿¤À¤Î·Á¼°¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Èà¤Ï²¿¤«¤ÈÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¡¢
´í¸±¤«¤é¼é¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÅ®°¦Á´³«¡ª¡©
ÉÔ´ïÍÑ¤ÇÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¥¤¥±¥ª¥¸ÅÂ²¼¤È¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶Äã¤á¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¡¢
¤¸¤ì´Å¤¹¤ì°ã¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª
ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ºî²è¡§¸ÞÅÄË·¼ç ¸¶ºî¡§É¹±«¤½¤é ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§m/g
ÇÛ¿®Àè¡§¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢ÆÈÀêÀè¹Ô