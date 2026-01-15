¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÆüËÜÂåÉ½¤¬¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ë¸þ¤±»ÏÆ°¡¡¥Ý¥Ã¥È1¥¡¼¥×¤Ø¡Ä¹â¶¶´ÆÆÄ¡ÖÍ¥¾¡°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¡×
¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤¬27Æü¤«¤é¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë
¡¡¹â¶¶·ò²ð´ÆÆÄ¤ÎÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢1·î15Æü¤ËÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿15Æü¸áÁ°Ãæ¤ÎÎý½¬¤«¤é³¤³°ÁÈ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î5Áª¼ê¤ò´Þ¤á¤¿Á´19Áª¼ê¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î9Æü¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤ò½ª¤¨¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿FP¸¶ÅÄ²÷¡Ê¥µ¥ó¥¿¡¦¥³¥í¥Þ¡á¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë³¤³°ÁÈ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎF¥ê¡¼¥°¤ÏÃæÃÇ´ü´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤ÆFPÆâÂ¼½ÓÂÀ¤Î¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÏÁ°Æü¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¤âÆâÂ¼¤Ï¡Ö¥Ð¥Æ¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áª¼êÃ£¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Ð¥é¥Ä¥¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤À¡£½éÀï¤Î28Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹â¶¶´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀïÎ¬¤äÀï½Ñ¤âÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡ÖÈó¾ï¤ËËþÂ¤¬¤Ç¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ºÇ½é¤ÎÎý½¬¸å¤ËÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡27Æü¤«¤é¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£2Ç¯Á°¡¢FIFA¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿Âç²ñ¤Ç¡¢ÌÚÊë¸°ìÏº´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤¿¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï»Ë¾å½é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ÏWÇÕÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿Âç²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢2Ç¯¸å¤ÎWÇÕÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜ¤Ï¥Ý¥Ã¥È1¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÀ¥¸ÍºÝ¤Ë¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤ÇÁ°²óÆ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥Ã¥È2¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤À¡£¹â¶¶´ÆÆÄ¤â¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñ¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤Ë¤¤¤¯¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤ÄÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢º£Âç²ñ¤òºÇ¸å¤ËÆüËÜÂåÉ½¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëFPµÈÀîÃÒµ®¤ÎÂ¸ºß¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÀî¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËAFCÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÁª¼ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤¬¤¢¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤â¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾¸Å²°¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Á°²ó¤ÎWÇÕÍ½Áª¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢2016Ç¯¤ÎWÇÕÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢2ÅÙ¤ÎWÇÕÍ½ÁªÇÔÂà¤â·Ð¸³¤·¤¿Èá±¿¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢F¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°Ì¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¾¸Å²°¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¤Ï¡¢µÈÀî¤ÈGK¼ÄÅÄÎ¶ÇÏ¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¸ùÏ«¼ÔÅªÂ¸ºß¤Î¸½Ìò¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼êÃ£¤â¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤í¤¦¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÀî¤ò»Õ¤È¶Ä¤®¡¢¡ÖÀèÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ö¸¶ÅÄ¤Ï¡ÖµÈÀîÀèÀ¸¤¬º£²ó¤ÎÂåÉ½¤ËÆþ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÀäÂÐ¤ËÆþ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°ì½ï¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥»¥«¥ó¥É¥Ý¥¹¥ÈºÝ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÎÉ¤¤µÈÀîÀèÀ¸¤È¤·¤Æ¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡Ë½ª¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¤ÇÂåÉ½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FPÀÐÅÄ·òÂÀÏº¤È¤È¤â¤Ëº£²ó¤âW¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëFPÀ¶¿åÏÂÌé¤â¡ÖÃÒµ®¤¯¤ó¤¬°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èà¤¬Àè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼ÂÀÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ÇÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÂåÉ½¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò°ì½ï¤ËÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Èà¡ÊµÈÀî¡Ë¤Ï¹¬¤¤¡¢ÂåÉ½¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á°²ó¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï18Æü¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¹ñ¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹ñ¤¬ÍèÆü¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤¿¤á¡¢µÞî±18Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¹ÈÇòÀï¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤Ê¤êÉÔÂ¬¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¹â¶¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸½ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤ÊÁÛÄê³°¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¸¥¿¥Ð¥¿¤»¤º¤ËµÕ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤è¤Í¡Ù¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤âÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¤ËÂ¤òÉÕ¤±¡¢¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤ÏÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¡¢»ÅÁÈ¤ß¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï18Æü¤Þ¤Ç¹ñÆâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢20Æü¤«¤é¤Ï³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢23Æü¤Î¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò·Ð¤ÆÂç²ñ¤Î³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë