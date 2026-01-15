11Ç¯Ï¢Â³¡ª¥µ¥Ã¥«ーJ2¡¦¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Î¹âÃÎ¥¥ã¥ó¥×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡Ú¹âÃÎ¡Û
¥µ¥Ã¥«ーJ2¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤¬1·î14Æü¤Ë¹âÃÎÆþ¤ê¤·¡¢15Æü¤«¤é¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¹âÃÎÆþ¤ê¤·¤¿½©ÅÄ¸©¤ËËÜµòÃÏ¤òÃÖ¤¯¥µ¥Ã¥«ーJ2¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¡£
Åß¤ÎÀÑÀã¤Ê¤É¤ÇËÜµòÃÏ¤Ç¤ÏÎý½¬¤ò½½Ê¬¤Ë¹Ô¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥Áー¥à¤ÏËèÇ¯¹âÃÎ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ç11Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
15Æü¡¢½ÕÌîÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àGIKEN¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç´¿·Þ¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸©¤ä¸©¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÅÚº´Ê¸Ã¶¤ä¥Õ¥ëー¥Ä¥È¥Þ¥È¤Ê¤É¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ì¥â¥Ëー¤Î¤¢¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¹¤°¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò³«»Ï¡£
º£Ç¯¤Ï6¿Í¤¬¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿½©ÅÄ¤Ï¥Ñ¥¹¤äÆ°¤¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤·¡¢¹âÃÎ¤Î²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Î¤â¤È¡¢´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï3·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£