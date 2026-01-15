´Ý»³·ËÎ¤Æà¡¡2ºÐÄ¹½÷¤Î¾Íè¤Ï¡©¡ÖÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¡Ä¡×´õË¾¸ì¤ë¤â²È¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤ÏÁ´Éô¡Ä¡×
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡Ë¤¬15Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£»Ò¶¡¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂç¿ÆÍ§¤À¤È¤¤¤¦½÷Í¥¤ÎÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤ÎÉ×¤Ç¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÜÊÂ·ò¼£»á¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß2ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌ´¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¾Ò²ð¡£´Ý»³¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤³¤½¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò²¿Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼þ¤ê¤Î¿ÍÃ£¤â¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤·¡£¤À¤«¤éÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×´ä°æÍ¦µ¤¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¿ÍÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ËÜÊÂ»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤ÏÇÐÍ¥¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤¢¤È¸À¤¦´¶¤¸¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î»Ò¶¡¤À¤«¤é±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤â²È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈËÜÊÂ»á¡£´Ý»³¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤ÏÁ´Éô¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¤«¤é¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ä¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤é¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤é¤»¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌðÅÄ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤ä¤¢¤Ç¤âËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Â¤âÂ®¤¤¤·¡×¤È¾Ú¸À¡£¡ÖÁö¤ë»Ñ¤¬¥«¥ê¤Á¤ã¤ó¡Ê´Ý»³¡Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Î¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢´Ý»³¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥È¥«¥²¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë´Ý»³¤ÏÌ¼¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼«¿È¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Û¥ê¥×¥í¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¡Ö»Ò¶¡¤âÆ±¤¸¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÊÂ»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¤½¤í¤½¤í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤½¤¦¤«¤Ê¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»ÒÌò¤Ç¡×¤ÈÌîË¾¤ò¸ì¤ê¡¢´Ý»³¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»ÒÌò¤Ç¤Ç¤¤ë¤Û¤É´Å¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÆÍÁ³¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£