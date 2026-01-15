¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó15th¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡×¤Ç¹ë²Ú´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡¡¡ÈË¿Ã·»Äï¡É¤Ë¤âÊÑ¿È
¡¡¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅì³¤¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¡×¤Ï¡¢7·î1Æü¤ËÃÂÀ¸¤«¤é15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤ò¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó15th¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¡×¤È¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÇ°´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²áµîºÇÂçµé¡ªµðÂç¤Ô¤è¤ê¤ó¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¿·¤·¤¤¤´±ï¡É¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦ÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤Ô¤è¤ê¤ó¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿15Ç¯¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ËºÌ¤é¤ì¤¿Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È°ì´ü°ì²ñ¡É¤ÎÏ¢Â³¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡£
¡¡¤³¤Î15¼þÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ì´ü¡×¤Î¶Á¤¤Ë¡Ö15¡Ê¤¤¤Á¤´¡Ë¡×¤Î¸ìÏ¤¤ò½Å¤Í¡¢¡È°ì²ñ¡É¤ò¡È°ì±ï¡É¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤¿¡¢¡Ö15°ì±ï¡Ê¤¤¤Á¤´¤¤¤Á¤¨¤ó¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¡Ö±ï¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Ô¤è¤ê¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Î¸ìÈø¡Ö¤ó¡×¤Ë¹þ¤á¤¿¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤Î°ÕÌ£¤â½Å¤Í¤¿¡£15¼þÇ¯¤Î¥í¥´¤Ë¤Ï¡¢"¤´±ï"¤ò·ë¤Ö°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¿å°ú¤òÍÑ¤¤¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤½Ëº×´¶¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡6·îº¢¡¢Ì¾¸Å²°±ØÃæ±û¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¡Ö¤Ô¤è¤ê¤óvillage¡Ê¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡Ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£Å¹ÊÞÌÌÀÑ¤Ï¡¢ºòÇ¯8·îËö¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÊÄÅ¹¤·¤¿¡Ö¤Ô¤è¤ê¤óSTATION ¥«¥Õ¥§¥¸¥ã¥ó¥·¥¢¡¼¥Ì¡×¤ÎÌó2ÇÜ¡£¤Ô¤è¤ê¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤á¤ë¥¤¡¼¥È¥¤¥óÀìÍÑ¥«¥Õ¥§¤Ë²Ã¤¨¡¢100¥¢¥¤¥Æ¥à°Ê¾å¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÊ»Àß¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯2·î¡¢¤Ô¤è¤ê¤ó¤Ë¿·¤·¤¤Ãç´Ö¡¢¤Ô¤è¤ê¤ó¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡Ö¤Ò¤è¤ê¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Æ±Å¹¤Ï¡¢¤Ò¤è¤ê¤¬Ì´¤Ë¸«¤¿¡Ø¤Ô¤è¤ê¤ó¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹À¤³¦¡Ù¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å¹¡£Ì´¤ÎÃæ¤Î¤Ô¤è¤ê¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Í³¤ËÍ·¤Ó¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤¤¤¿¤º¤é¤â¡£Æ±Å¹¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ô¤è¤ê¤ó¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢Êª¸ìÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¡×¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë´ë²è¡¢¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯°Õ³°¤Ê¥³¥é¥Ü¡¢¤½¤·¤Æ¤Ô¤è¤ê¤ó¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê´ë²è¤òÂ¿¿ô·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤ò·Àµ¡¤È¤·¤Æ¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¡¦½¨Ä¹·»Äï¤ÎÀ¸ÃÂÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾¸Å²°»Ô¡¦ÃæÂ¼¸ø±à¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡ÖË¿Ã¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤¬1·î24Æü¤Ë³«¶È¡£¤³¤Î³«¶È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½¨µÈ¡¦½¨Ä¹·»Äï¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡ÖË¿Ã¤Ô¤èµÈ¡Ê¤è¤·¡Ë¡¦¤Ô¤èÄ¹¡Ê¤Ê¤¬¡Ë¡×¤ò¡¢¤Ô¤è¤ê¤óshop¤ÈË¿Ã¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡ÀéÍøµÙ¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÃã¤ÎÅòÊ¸²½¤ò¹¤á¤¿Ë¿Ã²È¡£¤½¤ó¤ÊÎò»ËÅªÇØ·Ê¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¯¡¢¤É¤³¤«¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¡Ö¤ªÃã¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÏÂ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¤Ô¤è¤ê¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·»¡¦Ë¿Ã¤Ô¤èµÈ¤Ï¡¢Å·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢³Ê¼°¹â¤¤ÎÐÃãÌ£¡£Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤ÎÍñ¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥ê¥ó¤È¡¢ÎÐÃã¤ÈÇò¤¢¤ó¤Î¥¸¥å¥ì¤ò¡¢ÎÐÃã¥Ð¥Ð¥í¥¢¤ÇÊñ¤ó¤À¡£Ë¿Ã½¨µÈ¤¬ÍÑ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÇÏ°õ¡ÊÀï¤ÎÌÜ°õ¡Ë¡ÖÀéÀ®É»Ã½¡Ê¤»¤ó¤Ê¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¡Ë¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥×¥ì¡¼¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äï¡¦Ë¿Ã¤Ô¤èÄ¹¤Ï¡¢·»¤ò»Ù¤¨¤¿Ì¾»²ËÅ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¹á¤Ð¤·¤¤¤Û¤¦¤¸ÃãÌ£¡£Ì¾¸Å²°¥³¡¼¥Á¥ó¤ÎÍñ¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥ê¥ó¤È¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¤ÈÇò¤¢¤ó¤Î¥¸¥å¥ì¤ò¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¥Ð¥Ð¥í¥¢¤ÇÊñ¤ó¤À¡£Ë¿Ã²È¤Î²ÈÌæ¡Ö¸Þ¼·¶Í¡Ê¤´¤·¤Á¤Î¤¤ê¡Ë¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥×¥ì¡¼¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿2·î¡¢Ì¾Å´±¿Í¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤³¤°¤Þ¤¯¤ó¡×¤È¤Ä¤¤¤Ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£Ì¾¸Å²°¤òÃæ¿´¤ËÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÊªÎ®¤Î¥×¥í¡×¤³¤°¤Þ¤¯¤ó¤È¡¢Ì¾¸Å²°¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°´Ñ¸÷ÆÃ»È¡×¤Ô¤è¤ê¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¾¸Å²°¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÂ¸ºß¤¬½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢JRÅì³¤¤Î¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¡ÖTOICA¡×¤Î·ôÌÌ¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£TOICA¤Î¤Ò¤è¤³¤ÈÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤À¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬2026Ç¯½Õº¢¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Æº¢¤Ë¤Ï¡¢¤Ô¤è¤ê¤ó¤ÎÀ½Â¤¹©Ë¼¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¥¢¥È¥ê¥¨¡×¤Î¤¢¤ëJRÃæ±ûÀþ¡¦¾¡Àî±Ø¤Ë¤Ô¤è¤ê¤ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿Áõ¾þ¤ò»Ü¤¹¤Û¤«¡¢½©º¢¤Ë¤Ï¤Ô¤è¤ê¤ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾¡Àî±Ø¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡ÖNAKAGAWA CANAL DOORS¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Î³«¶È¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Á°¤Ë¹â¤µÌó7¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤Ô¤è¤ê¤ó¥Ð¥ë¡¼¥ó¤òÀßÃÖ¤¹¤ë´ë²è¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¡£²áµîºÇÂçµé¤Î¤Ô¤è¤ê¤ó¤Ï¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤À¡£
