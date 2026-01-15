¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡°Ö¼ÕÎÁ1²¯±ßÊóÆ»¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÎ¢ÏÃ¤ò¥Ý¥í¥ê¡¡¡Ö¿¶¤ê¹þ¤à¶ä¹Ô¤âÁ´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬¡¢11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Þ¥ëÈëÏÃ¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢1989Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¦ÂçÀ¡¸ÌéÉ×ºÊ¤ÎÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£13ºÐº¹¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ·ëº§¤·¤¿¤â¤Î¤Î00Ç¯¤ËÎ¥º§¡£Î¥º§¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤«¡¢°Ö¼ÕÎÁ1²¯±ß¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÀ¡¸Ìé¤Ï¿ôÇ¯¤«¤±¤ÆÁ´³ÛÊ§¤Ã¤¿¤ÈÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾å¾Â¤¬¡ÖÁ´Éô¡¢Ê§¤Ã¤¿¤è¡£»ä¡¢¶ä¹Ô¤Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤ó¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±È¯¸À¡£¡Ö¡Ê¾Ü¤·¤¯¤Ï¡Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿¶¤ê¹þ¤à¶ä¹Ô¤âÁ´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡ÈÁ´ÉôÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É»ä¤ËÊó¹ð¤¬Íè¤¿¡×¤È¤¤¤¦Î¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤â¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤ÏÂçÀ¡¤ÈÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤«¤é´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¸Ìé¤¯¤ó¤ÎÏÃ¡¢¤³¤Î2¿Í¤Î¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¡Á¡£¤½¤ì¤Ï¼¡¤ÎËÜ¤Ç¡×¤È¡¢Ë½ÏªËÜ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¤È¾éÃÌ¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ìø¤Ï²áµî¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö°Ö¼ÕÎÁ1²¯±ß¤òÍ×µá¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥êÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£