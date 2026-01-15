²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬2¡¦27Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â»²Îó²ÄÇ½¡¡ºòÇ¯11·îµÞÀÂ
25Ç¯11·î24Æü¤Ë64ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬¡¢2·î27Æü¤ËÅìµþ¡¦Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬14Æü¡¢¾¾ÃÝ¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¾ì½ê¤ÏÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë²í¶Ó¤Î´Ö¡¢»þ´Ö¤Ï¸á¸å0»þÈ¾¤«¤éÆ±1»þÈ¾¡£¼°Åµ¤Ï¹Ô¤ï¤º½ç¼¡¡¢¸¥²Ö¤¹¤ë·Á¤È¤¤¤¦¡£°ìÈÌ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â»²Îó¤Ç¤¤ë¡£
µµÂ¢¤µ¤ó¤Ï5ÂåÌÜÊÒ²¬»ÔÂ¢¤µ¤ó¡Ê91Ç¯»àµî¡Ë¤Î¼¡ÃË¤Ç¡¢4ºÐ¤À¤Ã¤¿65Ç¯¤ËËÜÌ¾¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À¡£69Ç¯¤Ë4ÂåÌÜÊÒ²¬µµÂ¢¤ò½±Ì¾¡¢95Ç¯¤ËÌ¾Âê¾º¿Ê¤·¤¿¡£
ºòÇ¯11·î¡¢Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÔÆâ¤ÎÃÎ¿ÍÂð¤Ç²ÐºÒ¤ËÁø¤¤Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£