ABS½©ÅÄÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

½©ÅÄÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡Ö¶¯É÷¤ÈÍë¤ª¤è¤Ó¤Ò¤ç¤¦¤Ë´Ø¤¹¤ë½©ÅÄ¸©µ¤¾Ý¾ðÊó¡×¤ò¸á¸å4»þ27Ê¬¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

±è´ß¤Î³¤¾å¤Ç¤Ï15ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¾¤è¤ê¤Î¶¯¤¤É÷¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤Þ¤¿¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï16ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤äÍîÍë¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ãµ¤¾Ý³µ¶·¡ä
Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜ³¤¤«¤é15ÆüÌë¤Ë¤Ï»°Î¦²­¤Ë¿Ê¤ß¡¢16Æü¤Ë¤«¤±¤Æ´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ÅìËÌÃÏÊý¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¹þ¤àÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ä¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤³¤Î¤¿¤á¡¢±è´ß¤Î³¤¾å¤Ç¤ÏÀ¾¤è¤ê¤Î¶¯¤¤É÷¤Î¿á¤¯½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

Äãµ¤°µ¤¬Í½ÁÛ¤è¤ê¤âÈ¯Ã£¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢µ¤°µ¤Î·¹¤­¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·ÙÊóµé¤ÎÀ¾¤è¤ê¤ÎÉ÷¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤·¡¢Íë¤ÎÈ¯À¸¤¹¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡ãÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¡ä
15Æü¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï¡¢±è´ß¤Î³¤¾å¤Ç30¥áー¥È¥ë¡¢±è´ß¤ÎÎ¦¾å¤Ç25¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£

¡ãËÉºÒ»ö¹à¡ä
±è´ß¤Î³¤¾å¤Ç¤Ï¡¢15ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾¤è¤ê¤Î¶¯¤¤É÷¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤Þ¤¿¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï16ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤äÍîÍë¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Î¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´è¾æ¤Ê·úÊªÆâ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

º£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ëËÉºÒµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÎ±°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£