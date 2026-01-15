¼«Á³¤Ë¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÍè¤Æ¡Ä¡×ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡ÈÉ½¾ð¡É¤ÎÊÑ²½
ÂçÃ«¤ÎÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Î»×¤ï¤ÌÊÑ²½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡ØCodifyBaseball¡Ù¤ÎX¤¬¡¢¡Ö¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¡×¤ò5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤ÎÉ½¾ð¤òÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÍè¤Æ¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤¿¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Æ±¾Þ¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆºÇ¤â³èÌö¤·¤¿»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2021¡Á22Ç¯¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÂçÃ«¤Ï¸ý¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢23Ç¯¤«¤é¤Ï¾¯¤·Çò¤¤»õ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿É½¾ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¤Î24Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ25Ç¯¤ÎÉ½¾ð¤ÏÂçÃ«¤é¤·¤¤¾Ð´é¤ÎÉ½¾ð¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Á³¤Ë¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¤ò¼«³Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð¤¬¤³¤ì¤À¤Í¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÍè¤Æ¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤¿¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤À¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Èà¤Ë¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬°ìÈÖ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¡×¡Ö¼¡¤Î10Ç¯¤â¤Í¡ª¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤ÎÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¼õ¾Þ¤·¡¢6Ç¯Ï¢Â³¤Î±É´§¤Ëµ±¤±¤ë¤«¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÂçÃ«¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]