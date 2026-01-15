¼«Âð¥¢¥Ñー¥È¤ËÊü²Ð 5¿Í»à½ý 24ºÐÃË¤Ï¥´¥ßÂÞ¤Î»æ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ö¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¾ð¾õ¼àÎÌµá¤á¤ë ´ôÉìŽ¥¹â»³»Ô
´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¡¢5¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö·ï¡£Êü²Ð¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ï¡¢½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤Î¿¹¹¾Î°À»Èï¹ð¡Ê24¡Ë¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·8·î¡¢¹â»³»Ô¤Î¼«Âð¥¢¥Ñー¥È¤ÎÉô²°¤Ç¡¢¥´¥ßÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»æ¤Ë¥é¥¤¥¿ー¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¥¢¥Ñー¥È¤òÁ´¾Æ¤µ¤»¤¿¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²Ð¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡Â¦¡Ö¼à¤àÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡× ÊÛ¸îÂ¦¡ÖÈÈ¤·¤¿ºá¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¥¢¥Ñー¥È¤Î½»Ì±2¿Í¤¬»àË´¡¢3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¡¢´ôÉìÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡¢¿¹¹¾Èï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯ËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÈï³²¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯·ë²Ì¤Ï½ÅÂç¡£Èï¹ð¤Î¹Ô°Ù¤Ë¼à¤àÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÈï¹ð¤ÏÊú¤¨¤ëÌäÂê¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤º¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¼«¤é½ÐÆ¬¤·¡¢ÈÈ¤·¤¿ºá¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¾ð¾õ¼àÎÌ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£