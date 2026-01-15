¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼ÊÝÍ¤ÎFW¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¤Ë´Ø¿´¤«¡ÄÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤é¤Ë±Æ¶Á¡©
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½FW¥À¥È¥í¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£14Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡D¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¤Ï2002Ç¯12·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß23ºÐ¡£2023Ç¯1·î¤Ë¥â¥ë¥Ç¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤«¤é1200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó22²¯±ß¡Ë¤È¸«¤é¤ì¤ë°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢1Ç¯¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¿ï¤·¤¿2029Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯È¾·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£2023Ç¯7·î¤Ë¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤ä¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¤Ø¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò·Ð¸³¡£Éé½ý¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀïÎÏ³°¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ºò²Æ¤Ë¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Æ¥£¡¦¥«¥é¥®¥å¥à¥ê¥å¥¯¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¤ËÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Æ¥£¡¦¥«¥é¥®¥å¥à¥ê¥å¥¯¤Ç¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï14»î¹ç½Ð¾ì¤Ç7¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëD¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¤À¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºò²Æ¤Ë¤â³ÍÆÀ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¤Ïº£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁ°Àþ¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤ÈFW»³ÅÄ¿·¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÅÄ¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºò²Æ¤Ë¤Ï°ÜÀÒ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éº£Åß¤âµî½¢¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤¬10»î¹ç¡ÊÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ï1»î¹ç¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤ë»î¹ç¤â¤¢¤ë»³ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢D¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¤¬²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏD¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤«¡¢¹ñÆâ¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢FIFA¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Îµ¬Äê¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë6¤Ä¤Î¹ñºÝ¥ì¥ó¥¿¥ëÏÈ¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¹½ÁÛ³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëFW¥é¥Ò¡¼¥à¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤äDF¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥Ç¥£¥µ¥·¤ò¹ñ³°¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆD¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤â°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
