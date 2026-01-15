¥³¥á¥À¡ß¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨ºÆ¤Ó¡¢¿Ê²½¤·¤¿¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä
µÊÃãÅ¹¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡×¤Ï1·î22Æü¤«¤é¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨´Æ½¤ ¥·¥ç¥³¥é¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
2025Ç¯¤Ë¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£²Á³Ê¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢980±ß¡Á1,040±ß¡£¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ï780±ß¡Á840±ß(¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ)¤È¤Ê¤ë¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï2·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨´Æ½¤ ¥·¥ç¥³¥é¥Î¥ï¡¼¥ë¡×
¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨´Æ½¤ ¥·¥ç¥³¥é¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨¤Î¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¥·¥å¥¬¡¼¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£²¹¤«¤¤¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¾å¤Ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Î¤»¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¡¼¥¯¤È¡¢¥³¥¯¿¼¤¤¥·¥ç¥³¥é¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨¤Î¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥óÀ¸ÃÏ¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥·¥ç¥³¥é¥¯¥Ã¥¡¼¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢¤Û¤í¶ì¤¤¥«¥«¥ª¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥·¥ç¥³¥é¤Î±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Ï¡¢¡Ö¥³¥¯¿¼¤¤¥·¥ç¥³¥é¥½¡¼¥¹¤È¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤È¤í¤±¹ç¤¤¡¢¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¡¼¥¯¤È¥¶¥¯¥¶¥¯¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¿©´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬³Ú¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢¡¡ÖàÝàê½ê¤Î¥×¥ê¥ó¡×ÄÌÇ¯ÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È
¤Ê¤ª¡¢¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤Ç¤Ï1·î15Æü¤«¤é¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖàÝàê½ê¤Î¥×¥ê¥ó¡×¤ÎÄÌÇ¯ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÖàÝàê½ê¤Î¥×¥ê¥ó¡×¤Ï¡È¥³¥¯¤¢¤Þ¥×¥ê¥ó¡É¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Çºî¤Ã¤¿¼«²ÈÀ½àÝàê¥¼¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Á¥§¥ê¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ640±ß¡Á700±ß¡£
¥³¥¯¤¢¤Þ¥×¥ê¥ó¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¼«²ÈÀ½àÝàê¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿