Ž¢ËÀîÍÑ¿åŽ£ Àá¿åÎ¨ 2¤«·îÏ¢Â³¤Ç°ú¤¾å¤² ¿åÆ»ÍÑ¿å15% ÇÀ¶ÈÍÑ¿å¤È¹©¶ÈÍÑ¿å¤Ï20%¤Ë ±«¾¯¤Ê¤¯ÁíÃù¿åÎ¨¤Ï25.3% °¦ÃÎ
±«¤¬¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÅì»°²ÏÃÏÊý¤Ë¿å¤òÁ÷¤ë¡ÖËÀîÍÑ¿å¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é¤µ¤é¤ËÀá¿åÎ¨¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛŽ¢ËÀîÍÑ¿åŽ£ Àá¿åÎ¨ 2¤«·îÏ¢Â³¤Ç°ú¤¾å¤² ¿åÆ»ÍÑ¿å15% ÇÀ¶ÈÍÑ¿å¤È¹©¶ÈÍÑ¿å¤Ï20%¤Ë ±«¾¯¤Ê¤¯ÁíÃù¿åÎ¨¤Ï25.3% °¦ÃÎ
¿åÌÌ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢´¥¤¤¤¿ÊÉ¤¬Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°¦ÃÎ¸©¿·¾ë»Ô¤Î±§Ï¢¥À¥à¡£Ë¶¶»Ô¤Ê¤ÉÅì»°²Ï¤Î5¤Ä¤Î»Ô¤Ë¿å¤ò¶¡µë¤¹¤ëËÀîÍÑ¿å¤Î¿å¸»¤Ç¤¹¡£
¿åÆ»ÍÑ¿å¤Ï15%¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¿å¤È¹©¶ÈÍÑ¿å¤Ï20%¤Ë¶¯²½
Ê¿Ç¯¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï60%¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦»þÅÀ¤Ç8.9%¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÂçÅç¥À¥à¤äÄ´À°ÃÓ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢ÁíÃù¿åÎ¨¤Ï25.3%¤È¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Àè·î5%¤«¤é10%¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀá¿åÎ¨¤¬¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°9»þ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¿åÆ»ÍÑ¿å¤Ï15%¡¢ÇÀ¶ÈÍÑ¿å¤È¹©¶ÈÍÑ¿å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì20%¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£